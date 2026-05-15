Стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі Євробачення-2026

Після феєричного завершення другого півфіналу 14 травня, де українська співачка LELÉKA буквально підкорила європейську публіку своїм магічним голосом та автентичним номером, напруга лише зростає. Організатори пісенного дійства офіційно оприлюднили порядкові номери конкурсантів у гранд-фіналі.

Під яким номером виступить україна у фіналі євробачення 2026

Продюсери конкурсу традиційно вибудовують порядок виступів так, щоб шоу було максимально динамічним та цікавим для глядача. Цього року право відкрити фінальний вечір отримала Данія (номер 1), а закриватиме концерт країна-господарка Австрія (номер 25).

Тож, під яким номером виступить україна у фіналі євробачення 2026? За офіційним графіком, LELÉKA вийде на сцену у першій половині шоу під номером 7.

Виступ у першій десятці — це стратегічно вигідна позиція. Глядачі ще сповнені енергії, увага максимально прикута до екранів, а лінії для голосування відкриваються з першого ж номеру, що дає більше часу для збору голосів.

Хто вийде на сцену перед Україною

Окрім власного номеру, важливо розуміти контекст виступу. Щоб вигідно виділитися, артист має контрастувати з попереднім та наступним учасником. Знаючи, який номер виступу україни у фіналі євробачення 2026, ми можемо оцінити наших сусідів:

Перед Україною (номер 6) виступить представник Греції. Це зазвичай яскраві, етнічні або поп-номери, які добре розігрівають публіку перед глибиною українського вокалу.

Після української співачки естафету перехопить Австралія. Таке сусідство обіцяє цікаву зміну настроїв на сцені Stadthalle.

Схопила той стан: що сказала LELÉKA після півфіналу Євбачення 2026

Сама артистка не приховує свого захоплення від виходу у вирішальний етап. Після оголошення результатів півфіналу співачка виглядала впевненою та натхненною. Вона зізналася, що півфінальний виступ став для неї точкою професійного прориву, але у фіналі вона планує викластися на 200%.

Я така щаслива, що ми пройшли! Сьогодні в півфіналі ви чули лелече клекотання. Я схопила той стан, який має бути, і я знаю, що ми це повторимо в фіналі. Ви це почуєте і ви це побачите! Мені і зараз було ідеально, але у фіналі буде — все! — поділилася співачка емоціями за лаштунками.

Артистка додала, що відчуває величезну підтримку від українців та європейської спільноти, що дає їй сили зробити свій фінальний перформанс ще потужнішим за попередній. Команда LELÉKA вже працює над фінальними штрихами номера, аби щаслива сімка принесла Україні черговий тріумф.

Великий фінал пісенного конкурсу відбудеться вже цієї суботи, 16 травня. На сцені у Відні ми побачимо 25 номерів.

