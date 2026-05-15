Скільки McDonald’s у Києві у 2026 році: карта закладів і чим цікава мережа у столиці

Станом на весну 2026 року в Києві працює 51 McDonald’s — і це вже не просто велика кількість закладів, а фактично щільна міська мережа.

Для порівняння, по всій Україні їх близько 123, тобто майже кожен другий ресторан мережі зосереджений у столиці. Це показує, наскільки Київ є головною точкою попиту для бренду.

Розповідаємо докладно, скільки McDonald’s в Києві і як обрати найближчий до своєї локації – у матеріалі.

Скільки McDonald’s в Києві

Перший McDonald’s в Україні відкрився 24 травня 1997 року в Києві біля метро Лук’янівська і став дуже популярним одразу — з довгими чергами.

Далі мережа швидко росла: до 2007 року в Києві було вже 22 ресторани. у 2020-х — майже 46 закладів.

У 2022 році всі McDonald’s в Україні тимчасово закрилися через війну, але восени того ж року почали поступово відкриватися знову, перш за все в Києві.

У 2024–2025 роках мережа активно відновлювалась і розширювалась, зокрема відкрився 50-й ресторан біля Київського зоопарку. На початку 2026 року додався ще один заклад на лівому березі, і загальна кількість у столиці зросла до 51 ресторану.

Скільки McDonald’s в Києві 2026: карта закладів

Ресторани McDonald’s у Києві рівномірно розподілені між районами міста. Найбільша концентрація — у центрі та Шевченківському районі (понад 10 закладів, зокрема біля Вокзальної площі).

Лівий берег активно розширюється: точки працюють у Дарницькому районі, на Позняках і біля Дарницького мосту. Правий берег охоплює Оболонь, Поділ і Голосіївський район, переважно біля метро та зон відпочинку. Частина ресторанів розташована в ТРЦ (зокрема Lavina Mall та інших великих торгових центрах). На околицях працюють формати McDrive, зокрема на великих проспектах і виїздах із міста.

Цікаві факти про McDonald’s у Києві

Ресторан біля Центрального вокзалу Києва входить у топ найвідвідуваніших McDonald’s у світі.

Ювілейний 50-й заклад відкрили біля входу до Київського зоопарку.

Після відновлення роботи у 2022 році мережа в Києві суттєво зросла — більш ніж утричі за кілька років.

У 2025 році компанія інвестувала понад 5 млрд грн у розвиток в Україні, значна частина коштів пішла на столицю.

Меню частково адаптоване під українські вподобання та включає сезонні позиції з локальних продуктів.

