Для тих, хто на правому березі — Клопотенко поділився рецептом соковитого бургера, як у McDonald’s

Усім уже відомо про відкриття McDonald’s у Києві, та поки що три заклади на лівому березі працюють лише на доставлення замовлень.
Як же потішити себе швидкою їжею вдома, щоб було так само смачно, як у легендарній мережі ресторанів?
Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко спробував відгадати таємничу рецептуру бургера та соусу McDonald’s. Він поділився своїм результатом з українцями.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Допис, поширений Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
До бургера ідеально пасує картопелька фрі. Але цілком можна її замінити на альтернативний варіант. Картопля по-селянськи в духовці від судді шоу МастерШеф Володимира Ярославського тобі точно сподобається.
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