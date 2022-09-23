Для тих, хто на правому березі — Клопотенко поділився рецептом соковитого бургера, як у McDonald’s

Усім уже відомо про відкриття McDonald’s у Києві, та поки що три заклади на лівому березі працюють лише на доставлення замовлень.

Як же потішити себе швидкою їжею вдома, щоб було так само смачно, як у легендарній мережі ресторанів?

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко спробував відгадати таємничу рецептуру бургера та соусу McDonald’s. Він поділився своїм результатом з українцями.

Бургер, як у McDonald’s: інгредієнти

фарш з міксу яловичини та свинини (готовий або домашній) булочка для бургера квашені огірки червона цибуля сир кетчуп кумин

Соус для бургера: інгредієнти

150 г червонокачанної капусти

50 г вершкового масла

15 г солодкої гірчиці

100 мл червоного вина

5 г зіри

дрібка крохмалю (опціонально)

Рецепт бургера, як у McDonald’s

Зроби котлету з фаршу. Щоб вона краще тримала форму та була соковитішою, поклади її вже сформовану в морозилку, поки займатимешся іншим.

Булочку для бургера розріж вздовж навпіл та поклади в розігріту духовку на кілька хвилин або обсмаж на сухій пательні гриль. Так вона стане хрусткішою.

Квашений огірок наріж тонкими слайсами. На кожен бургер потрібно приблизно три-чотири слайси.

Почисть червону цибулину та наріж її або тонкими кільцями, або дрібними кубиками.

Тепер приготуй соус. Нашаткуй червонокачанну капусту. Потім розігрій пательню з вершковим маслом та виклади туди капусту, солодку гірчицю та зіру. Тушкуй усе на середньому вогні.

Коли капуста стане м’якою, то влий червоне вино. Тушкуй ще кілька хвилин.

Переклади капусту в окрему миску та ретельно перебий блендером до однорідності. Якщо хочеш, щоб соус був трохи густіший, то додай до нього дрібку крохмалю та перемішай. Для більшої однорідності можна перетерти соус через дрібне сито.

Дістань котлету з морозилки та обсмаж на пательні. Потім переверни, посоли та залиш на пательні ще на півхвилини.

Нижній шар булочки змасти соусом з капусти, а верхній шар — звичайним кетчупом. Зверху виклади кубики цибулі та трохи присип кумином.

Виклади слайси квашеного огірка та підсмажену котлету. На котлету виклади два слайси сиру та накрий усе верхньою булочкою.

До бургера ідеально пасує картопелька фрі. Але цілком можна її замінити на альтернативний варіант. Картопля по-селянськи в духовці від судді шоу МастерШеф Володимира Ярославського тобі точно сподобається.

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