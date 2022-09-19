“Пара-па-па-пам, я це люблю!” — McDonald’s відновлює роботу в Україні

Скоро українці зможуть знову почути знайоме “Пара-па-па-пам, я це люблю!” McDonald’s повертається до роботи в Україні. Про це повідомила керівниця відділу комунікацій компанії Олеся Муджирі.
Ресторани швидкого харчування поновлять роботу вже 20 вересня. Спершу відкриють три заклади у Києві за адресами:
Працюватимуть вони лише на доставлення. Отримати замовлення у залі чи через вікна McDrive можна буде з жовтня.
У компанії повідомляють, що за тиждень почнуть працювати ще сім закладів у столиці, а згодом відкриватимуться ресторани у містах на Заході України.
Під час воєнного стану компанія дотримуватиметься протоколів безпеки:
Кияни мають ще один улюблений фастфуд — київську перепічку. Цю страву мають скуштувати усі, хто відвідує столицю. А якщо ти хочеш скуштувати її вже зараз, то тримай рецепт київської перепічки від Володимира Ярославського.
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