“Пара-па-па-пам, я це люблю!” — McDonald’s відновлює роботу в Україні

Скоро українці зможуть знову почути знайоме “Пара-па-па-пам, я це люблю!” McDonald’s повертається до роботи в Україні. Про це повідомила керівниця відділу комунікацій компанії Олеся Муджирі.

Як працюватиме McDonald’s в Україні

Ресторани швидкого харчування поновлять роботу вже 20 вересня. Спершу відкриють три заклади у Києві за адресами:

проспект Бажана, 3в (ст. м. Харківська);

вул. Гришка, 7 (ст. м. Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (ст. м. Дарниця).

Працюватимуть вони лише на доставлення. Отримати замовлення у залі чи через вікна McDrive можна буде з жовтня.

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У компанії повідомляють, що за тиждень почнуть працювати ще сім закладів у столиці, а згодом відкриватимуться ресторани у містах на Заході України.

Під час воєнного стану компанія дотримуватиметься протоколів безпеки:

ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад розміщений всередині;

під час повітряної тривоги ресторани зачинятимуться, щоб відвідувачі могли спокійно пройти до найближчого укриття. Проте працівники оперативно видаватимуть уже оплачені замовлення.

Кияни мають ще один улюблений фастфуд — київську перепічку. Цю страву мають скуштувати усі, хто відвідує столицю. А якщо ти хочеш скуштувати її вже зараз, то тримай рецепт київської перепічки від Володимира Ярославського.

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