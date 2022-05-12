Ідея для прогулянки — Київський зоопарк відкрився після довгої паузи

Київський зоопарк, який був зачинений від початку війни, відкрився для відвідувачів. З перших днів бойових дій персонал був поруч із тваринами та надавав їм необхідну допомогу.

Що відомо про роботу зоопарку

Як повідомила КМДА, зоопарк розпочав роботу в режимі парку. Це означає, що відвідувачам доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України ми врятували та надали прихисток 141 тварині й наразі продовжуємо забезпечувати їхню реабілітацію.

У зоопарку можна побачити врятовану тигрицю Далілу, “дитячий садочок” мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок. Окрім нових тварин, у парку чекають на відвідувачів горила Тоні та бегемот Лілі, лемури, слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших тварин.

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Важливо: за сигналом повітряної тривоги відвідувачі повинні негайно покинути територію зоопарку та прямувати до найближчого сховища.

Каси працюють з 10:00 до 15:00, а на території зоопарку можна перебувати до 16:30.

Фото: Т. Ясінчук

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