Идея для прогулки — Киевский зоопарк открылся после долгой паузы

Киевский зоопарк, закрытый с начала войны, открылся для посетителей. С первых дней боевых действий персонал находился рядом с животными и оказывал им необходимую помощь.

Что известно о работе зоопарка

Как сообщила КГГА, зоопарк приступил к работе в режиме парка. Это означает, что посетителям доступны для просмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк.

С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины мы спасли и приютили 141 животное и продолжаем обеспечивать их реабилитацию.

В зоопарке можно увидеть спасенную тигрицу Далилу, “детский сад” обезьян, разнообразных черепах, птиц и ящериц. Кроме новых животных, в парке ждут посетителей горилла Тони и бегемот Лили, лемуры, слон Хорас, львы, жирафы, олени, медведи и многие другие животные.

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Важно: по сигналу воздушной тревоги посетители должны немедленно покинуть территорию зоопарка и направляться в ближайшее укрытие.

Кассы работают с 10:00 до 15:00, а на территории зоопарка можно находиться до 16:30.

Фото: Т. Ясинчук

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