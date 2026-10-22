От исключений к новым стандартам: в Киеве открыли 10-й Украинский Женский Конгресс

Сегодня, 22 октября, в Киеве открылся 10-й Украинский Женский Конгресс (УЖК), на котором будут обсуждать, как превратить достижения женщин в новые общественные стандарты.

Событие транслируется на информационных ресурсах Конгресса.

10-й Украинский Женский Конгресс начал работу

В Киеве в четверг состоялось открытие юбилейного Украинского Женского Конгресса, лозунг которого — От исключений к новым стандартам. Мероприятие открыли соучредитель УЖК, заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Елена Кондратюк отметила, что за время деятельности Конгресса удалось поспособствовать важным изменениям в обеспечении прав украинских женщин.

Речь идет об открытии для женщин боевых должностей в армии, отмене более 450 ограничений в профессиях, введении 40% гендерной квоты в избирательных списках, а также усилении законодательства по защите женщин от насилия.

Однако формальное равенство до сих пор не гарантирует равных возможностей в карьере, справедливой зарплаты и реального влияния при принятии решений, отметила Кондратюк.

– Мы научились открывать женщинам дверь. Теперь должны сделать так, чтобы за этой дверью для них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим “От исключений к новым стандартам”, эти новые стандарты — не новые требования к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они должны соответствовать новой реальности, которую женщины уже создали, — подчеркнула соучредительница Конгресса.

В свою очередь, Елена Зеленская отметила, что за последнее десятилетие страна достигла существенного прогресса в гендерном равенстве. Однако по-прежнему остается разрыв между новыми ролями женщин и равными возможностями на практике.

По ее словам, превращение исключения в новый стандарт означает, что за одинаковый труд должны платить равную зарплату; должна развиваться социальная инфраструктура, которая позволит женщине объединить карьеру и семью; забота о ребенке должна быть ответственностью обоих родителей, а не только женщины; в отношении женщин на руководящих должностях и в политике не должно быть стереотипов и предубеждений.

Финский премьер Петтери Орпо в своем выступлении отметил исключительную роль украинских женщин в обеспечении устойчивости Украины во время войны и предстоящем восстановлении государства. Он также подтвердил готовность своей страны и дальше поддерживать гендерное равенство в украинском обществе.

Ранее мы сообщали о том, что на участие в юбилейном Украинском Женском Конгрессе подали заявки более 1000 женщин и мужчин, что является рекордом за все годы проведения мероприятия.

Фото: Український Жіночий Конгрес

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