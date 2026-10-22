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От исключений к новым стандартам: в Киеве открыли 10-й Украинский Женский Конгресс

Марина Слизовская, редактор сайта 22 октября 2026, 15:50 3 мин.
10 Украинский Женский Конгресс

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