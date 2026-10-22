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День Святого Николая 2026: дата, традиции добра и чуда — празднуем по-украински

Ольга Петухова, редактор сайта 22 октября 2026, 12:30 5 мин.
Когда день Святого Николая: дата
Фото Pexels

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