Рождественский штоллен — как приготовить необычный кекс на праздники

Что приготовить к Рождеству? Вкусный, полный ароматов и пряностей рождественский штоллен. Однако не все так просто. Если приготовление кекса займет несколько часов твоего времени, то штоллен — почти королевское блюдо. Он должен “созревать” несколько недель. Так какой же он — рецепт рождественского штоллена от телеведущей Татьяны Высоцкой? Расскажем прямо сейчас!

Отличительная черта рождественского кекса — вызревание три недели. Именно поэтому его готовят сейчас, чтобы успеть к 24-25 декабря, — объясняет телеведущая.

Рецептов штоллена есть множество — творожный, ореховый, марципановый. Выбирай по вкусу, а мы переходим к приготовлению.

Рождественский штоллен: рецепт приготовления пошагово

Готовим начинку

Сначала нужно замочить в роме (200–300 мл) изюм, клюкву, ассорти из орехов и цукаты. Вместе это около 800 г вкусноты. Можно оставить настаиваться как на сутки, так и на целую неделю.

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Беремся за опару

Сливаем ром, и пока сухофрукты просушиваются, готовим опару. Для этого берём 200 г муки, 200 мл едва теплого молока, 2 г свежих прессованных дрожжей (или 1/5 ч. л. сухих). Смешали, накрыли пленкой и поставили в теплое место в час.

Дело — за тестом

Дальше начинаем готовить тесто для классического штоллена. К половине опары добавляем 200 г размягченного сливочного масла. Затем — 60 мл молока (3 ст. л.), 110 г сахара, 30 г свежих прессованных дрожжей (или 8 г сухих), щепотку корицы, соль, цедру 1 лимона и 1 апельсина.

После — добавляем еще 200 г размягченного сливочного масла и обваленные в муке сухофрукты.

Тесто готово!

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Пеленание рождественского штоллена

Раздели готовое тесто на три части и — пеленай. Ты же знаешь, откуда пошел — сначала пресный, потом масляный штоллен? Немцы воплотили пеленание маленького Иисуса из теста. Именно поэтому каждой из твоих трех частей теста нужно будто пеленать воображаемого младенца.

Почти готово

Когда ты сформировал(-а) пирог штоллен, его следует оставить на час. А когда тесто подошло — отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Финальный шаг

Еще горячие штоллены смажь маслом и присыпь сахарной пудрой. Как остынут, заверни в пергамент, отправь на три недели в прохладное место.

Раз в неделю заглядывай (не с пустыми руками) — поливай штоллены несколькими ложками рома, если, конечно, он остался. Ну, а если нет — это железный повод купить его снова! И так, у тебя три легендарных пирога, которые можно не только есть, но и дарить на праздники, — отмечает телеведущая.

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