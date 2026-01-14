Стиль жизни

Можно ли включать кондиционер в мороз: важные правила и нюансы

Виктория Мельник, журналист сайта 14 января 2026, 14:45 2 мин.
Можно ли включать кондиционер в мороз
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь