Можно ли включать кондиционер в мороз: важные правила и нюансы

От удушающей жары летом и первых холодов осенью украинцев спасают кондиционеры, оборудованные сплит-системой. Однако у пользователей нередко возникает вопрос: можно ли включать кондиционер зимой при низких температурах, чтобы согреться дома?

Детальнее о граничных температурных границах работы кондиционера зимой и что будет, если его включать при низких температурах, мы расскажем тебе дальше.

Можно ли включать кондиционер в мороз

Кондиционеры со сплит-системой удобно включать во время холодов по нескольким причинам. Во-первых, они более экономные, чем обогреватели, к тому же — забирают влагу из помещения.

Однако для каждой системы кондиционеров изготовитель обязательно указывает температурные пределы, при которых можно включать кондиционер. Ведь следует помнить, что сплит-система в режиме обогрева работает с выделением конденсата.

А значит, если включать кондиционер на обогрев при более низких температурах, чем те, которые указал производитель, то внешняя часть системы просто замерзнет, а вентилятор не сможет крутиться.

Другими словами, так кондиционер может поломаться.

При каких температурах можно включать кондиционер зимой

Каждая система имеет свои температурные пределы. Производитель всегда указывает их, однако в среднем системы могут работать при следующих температурных условиях:

при -7ºС — не инверторные сплит-системы;

при -15ºС — сплит-системы с инверторным комплексом;

-45ºС — морозостойкие сплит-системы.

Раньше мы тоже рассказывали тебе, как согреться ночью без центрального отопления.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!