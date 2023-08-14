Можно ли вернуть лекарство в аптеку: все о порядке обмена и возвращения медицинских средств

Очень часто, когда заходишь в аптеку, на дверях или стенах заведения можно увидеть объявления о том, что приобретенное лекарство возврату не подлежит.
Некоторые люди мысленно возмущаются по этому поводу. Однако можно ли вернуть лекарство в аптеку и как правильно это делать — читай в материале.
По словам провизора Марьяны Олейник, на практике бывают случаи, когда покупатели хотят вернуть лекарства и забрать средства за приобретенный товар. Это делают по разным причинам.
Однако возвращать лекарства в аптеку нельзя, ведь есть определенный перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату.
Однако возвращать лекарства в аптеку нельзя, ведь есть определенный перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату.
Это утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172, лекарственные средства не подлежат обмену (возвращению).
По словам эксперта, все же бывают случаи, когда товар возврату подлежит. Это бывает очень редко, ведь дело касается, например, истечения срока годности определенного лекарственного средства.
Конкретно в этом случае история довольно интересна, ведь лекарственные средства в аптеках достаточно тщательно осматривают и забирают с прилавков то лекарство, у которого истек срок годности.
Однако покупатель имеет право по своему выбору требовать от продавца или производителя в таком случае расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы, или требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный из имеющихся у продавца (производителя).
Для этого нужно предоставить чек об оплате и доказательство того, что лекарственное средство некачественно. К примеру, заключение экспертизы.
Официальным органом в сфере контроля качества лекарственных средств является Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Госслужба).
Раньше мы рассказывали, как правильно хранить лекарства дома, чтобы не отравиться.
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