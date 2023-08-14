Можно ли вернуть лекарство в аптеку: все о порядке обмена и возвращения медицинских средств

Очень часто, когда заходишь в аптеку, на дверях или стенах заведения можно увидеть объявления о том, что приобретенное лекарство возврату не подлежит.

Некоторые люди мысленно возмущаются по этому поводу. Однако можно ли вернуть лекарство в аптеку и как правильно это делать — читай в материале.

Можно ли вернуть лекарство в аптеку: объясняет эксперт

По словам провизора Марьяны Олейник, на практике бывают случаи, когда покупатели хотят вернуть лекарства и забрать средства за приобретенный товар. Это делают по разным причинам.

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Однако возвращать лекарства в аптеку нельзя, ведь есть определенный перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату.

Это утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172, лекарственные средства не подлежат обмену (возвращению).

Подлежат ли купленные в аптеке лекарства возврату: важные нюансы

По словам эксперта, все же бывают случаи, когда товар возврату подлежит. Это бывает очень редко, ведь дело касается, например, истечения срока годности определенного лекарственного средства.

Конкретно в этом случае история довольно интересна, ведь лекарственные средства в аптеках достаточно тщательно осматривают и забирают с прилавков то лекарство, у которого истек срок годности.

Однако покупатель имеет право по своему выбору требовать от продавца или производителя в таком случае расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы, или требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный из имеющихся у продавца (производителя).

Как вернуть лекарство в аптеку

Для этого нужно предоставить чек об оплате и доказательство того, что лекарственное средство некачественно. К примеру, заключение экспертизы.

Официальным органом в сфере контроля качества лекарственных средств является Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Госслужба).

Раньше мы рассказывали, как правильно хранить лекарства дома, чтобы не отравиться.

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