Как правильно хранить лекарства в доме, чтоб не отравиться — простые советы

После начала полномасштабной войны домашняя аптечка украинцев значительно поправилась, ведь мы наконец докупили все необходимые медикаменты на случай “а вдруг”. Теперь осталось убедиться, что все лекарства хранятся должным образом и точно не испортятся.
Если выполнять все рекомендации по хранению, можно сохранить лечебные свойства медикаментов в течение всего срока их пригодности. В противном случае можно получить аллергическую реакцию или сильно отравиться.
Чтобы узнать, при какой температуре хранить лекарства, прочитай инструкцию. Там указаны пределы температурного режима именно для этого лекарства.
Если рекомендуется хранить в темном месте, нужно защитить лекарства от прямых солнечных лучей.
Рекомендация хранить в сухом месте означает, что лекарство должно храниться в помещении с относительной влажностью до 60%.
Как правило, для большинства лекарств предусмотрены следующие рекомендации: хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, подальше от отопительных и нагревательных приборов.
Лучше всего держать все лекарства в одном месте, подальше от глаз детей. Например, в специальном контейнере, коробке или медицинской сумке.
Не стоит извлекать медикаменты из упаковок или бластеров. Хранить лучше вместе с инструкцией.
Не стоит извлекать медикаменты из упаковок или бластеров. Хранить лучше вместе с инструкцией.
Если все же нужно отрезать бластер, выбросить упаковку или отсыпать часть в недельный контейнер для поездки, то обязательно укажи название, дату выпуска и срок годности препарата.
Что касается лекарства во флаконах, то их обязательно нужно держать плотно закрытыми. Некоторые препараты могут испаряться, поглощать или выделять летучие вещества или вступать в реакцию с воздухом.
После открытия флакона нужно сразу записать дату прямо на упаковке, чтобы уберечь себя от испорченных лекарств в будущем.
Шприцы, бинты и другие перевязочные материалы имеют свои условия и сроки хранения. Например, со временем упаковка теряет герметичность, из-за чего изделия становятся нестерильными.
Местами, которые оптимально подходят под критерии сухого, прохладного и темного места, являются прихожая, кладовая и комната (спальня).
Местами, которые оптимально подходят под критерии сухого, прохладного и темного места, являются прихожая, кладовая и комната (спальня).
Они, в отличие от ванной комнаты, обладают допустимой для лекарства влажностью воздуха и не нагреваются, как кухня во время приготовления еды.
Итак, шкафчик в ванной или кухне нельзя назвать хорошим местом для хранения из-за высокой влажности и температуры воздуха.
Вне зависимости от того, есть у тебя дети или нет, следует держать лекарство как можно дальше, в недоступном для малышей месте. Ведь всегда могут прийти гости с детьми, племянники, братья, сестры и т.д.
У детей незнакомые предметы вызывают сильный восторг, и они могут, играя, нанести себе вред.
Все испорченные лекарства можно смело выбросить. Уверены, они пригодятся врагу, а вот нашим бойцам мы все стремимся помочь, поэтому нужно отправлять только самые лучшие и действенные медикаменты.
Какие лекарства не нужно отправлять защитникам на фронт, читай в материале.