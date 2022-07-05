Як правильно зберігати ліки вдома, щоб не отруїтися — прості поради

Після початку повномасштабної війни домашня аптечка українця значно погладшала, адже ми нарешті докупили всі необхідні медикаменти на випадок “а раптом що”. Тепер залишилося переконатися, що всі ці ліки зберігаються як належить і точно не зіпсуються.

Якщо виконувати всі рекомендації зі зберігання, то можна зберегти лікувальні властивості медикаментів протягом усього терміну їх придатності. В іншому разі можна отримати алергічну реакцію чи сильно отруїтися.

Як правильно зберігати ліки

Дотримуйся теплового режиму

Щоб дізнатися, за якої температури зберігати ліки, прочитай інструкцію. Там вказані межі температурного режиму саме для цих ліків.

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Кімнатна температура або відсутність позначки про температурний режим означатиме, що ліки краще зберігати за температури від +15 °С до +25 °С.

або про температурний режим означатиме, що ліки краще зберігати за температури від +15 °С до +25 °С. У прохолодному місці означає температуру від +8 °С до +15 °С.

Якщо рекомендовано зберігати у темному місці, то треба захистити ліки від прямих сонячних променів.

Рекомендація зберігати у сухому місці означає, що ліки мають зберігатися у приміщенні з відносною вологістю до 60%.

Зазвичай більшість ліків мають такі рекомендації: зберігати у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці, подалі від опалювальних та нагрівальних приладів.

Де краще зберігати ліки?

Найкраще тримати всі ліки в одному місці, подалі від очей дітей. Наприклад, у спеціальному контейнері, коробці чи медичній сумці.

Не варто діставати медикаменти з упаковок чи бластерів. Зберігати краще разом з інструкцією.

Якщо все-таки треба відрізати бластер, викинути упаковку або відсипати частину в тижневий контейнер для поїздки, то обов’язково вкажи назву, дату випуску та термін придатності препарату.

Щодо ліків у флаконах, то їх обов’язково треба тримати щільно закритими. Деякі препарати можуть випаровуватися, поглинати чи виділяти леткі речовини або вступати в реакцію з повітрям.

Після відкриття флакона треба одразу записати дату прямо на упаковці, щоб уберегтися від зіпсованих ліків надалі.

Шприци, бинти та інші перев’язувальні матеріали також мають свої умови та терміни зберігання. Наприклад, з часом упаковка втрачає герметичність, через що вироби стають нестерильними.

Найкращі схованки для ліків у будинку

Схованками, які оптимально підходять під критерії сухого, прохолодного й темного місця, є передпокої, комора та кімната.

Вони, на відміну від ванної кімнати, мають припустиму для ліків вологість повітря й не нагріваються, як кухня під час готування їжі.

Отож шафка у ванній чи кухні не є хорошим місцем для зберігання через високу вологість та температуру повітря в кімнатах.

Чим вище й недоступніше, тим краще

Незалежно від того, є у тебе діти чи немає, слід тримати ліки якнайдалі, в недоступному для малечі місці. Адже завжди можуть прийти гості з дітьми, племінники, брати, сестри тощо.

У дітей незнайомі предмети викликають захват, тож вони можуть граючись завдати собі шкоди.

Усі зіпсовані ліки можна сміливо викинути. Впевнені, вони знадобляться ворогу, а от нашим бійцям ми всі прагнемо допомогти, тож треба відправляти тільки найкращі та найдієвіші медикаменти.

Які ліки не варто відправляти нашим захисникам на фронт, читай у матеріалі.