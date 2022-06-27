Здоров'я та краса

Не купуй це на передову! Які ліки є неефективними? Інформація для волонтерів

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 27 Червня 2022, 21:30
Неефективні ліки, які не варто купувати на передову
Фото: Pexels

Більше новин
Обстріли Кременчука 27 червня
Потужний обстріл Кременчука. Росія поцілила у ТРЦ, багато загиблих — що відомо
Чому сімейні стосунки пускають тріщину під час війни?
Ти мене більше не кохаєш, або чому під час війни люди розходяться
Що таке соціальна самоізоляція?
Не хочу нікого бачити й чути: що таке соціальне самоізолювання та чому такий стан є нормальним
Baykar
Зворушені солідарністю та рішучістю: компанія Baykar безкоштовно надасть три Байрактари Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Обстріли Кременчука 27 червня
Потужний обстріл Кременчука. Росія поцілила у ТРЦ, багато загиблих — що відомо
Чому сімейні стосунки пускають тріщину під час війни?
Ти мене більше не кохаєш, або чому під час війни люди розходяться
Що таке соціальна самоізоляція?
Не хочу нікого бачити й чути: що таке соціальне самоізолювання та чому такий стан є нормальним
Baykar
Зворушені солідарністю та рішучістю: компанія Baykar безкоштовно надасть три Байрактари Україні

Відео
Обстріли Кременчука 27 червня

Потужний обстріл Кременчука. Росія поцілила у ТРЦ, багато загиблих — що відомо
Baykar
Зворушені солідарністю та рішучістю: компанія Baykar безкоштовно надасть три Байрактари Україні
Не купуй це на передову! Які ліки є неефективними? Інформація для волонтерів
Без золота та сучасних технологій: про які нові санкції проти РФ домовились учасники саміту держав G7
0:04:45
Сінезій саксофоніст
Грав українських пісень на саксофоні прямо на окупаційному блокпості! Як 13-річний Сінезій підіймав бойовий дух під час евакуації
Воєнні перемоги України за всі часи
Вогонь запеклих не пече! Як Україна здобувала перемоги у битвах від Київської Русі і дотепер
Вибухи в Одесі 27 червня
У розпачі застосовують стратегічну авіацію: ракетні удари по Одесі в ніч на 27 червня
0:06:27
Жданов про тактику Росії та збільшення ракетних обстрілів
Можна було очікувати на таку собі помсту: Жданов про тактику Росії та збільшення ракетних обстрілів
Дефолт у Росії
Догралися! У Росії вперше за століття стався дефолт — Bloomberg. Що це означає
0:01:53
евакуація з Донеччини та Луганщини
Миру хочемо! Як проходить евакуація українців з гарячих точок бойових дій
0:04:09
Нульове розмитнення авто
Нульове розмитнення авто скасовується! Як повертатимуть податки ті, хто “жене” автівки з ЄС
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Перламутрові хмари
Читати далі
Перламутрові хмари: українські вчені показали рідкісне явище в Антарктиді — фото

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь