Твоя безпека

Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 14 Серпня 2022, 20:15
Як обрати спорядження, яке захистить на війні
Фото: Facebook

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