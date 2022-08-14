Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців

Під час війни особливо важливо убезпечити себе на найвищому рівні. Розповімо, якому спорядженню віддати перевагу, щоб залишитись цілим та неушкодженим.

Яким має бути бронежилет

Виготовлений з міцної тканини, наприклад, Cordura. Там система зшитих між собою шарів захисного матеріалу — арамідної тканини (Kevlar, Twaron тощо).

Захищений від світла та води, просочений водовідштовхувальним засобом.

Мати у складі надвисокомолекулярний поліетилен НВМПЕ (Dyneema). Він складається з листів термопластичного поліетилену.

Мати спеціальні кишені для захисних плит, подібно до плитоносок.

Бронежилети захищають від куль та уламків — це основне їхнє завдання під час війни. Це відбувається завдяки матеріалу, який є у внутрішній частині жилету — по боках та на шлейках над плечима.

У бронежилетів можливі варіації з додатковим захистом шиї та паху. Вони мають більшу площу захисту, ніж плитоноски.

Якою має бути плитоноска

Плитоноска — виріб, в який вставляються захисні плити. Він має бути зшитий зі спеціальної нейлонової тканини високої щільності не менш як 1000d (наприклад, Cordurа).

Сама по собі вона захищає лише ті місця, де вставлені плити. Тож плитоноска має витримувати мінімум дві захисні плити та підвішену амуніцію.

В ділянці плечей не має бути багато тканини — це ускладнить процес стрільби.

Для бійців морської піхоти плитоноска має бути споряджена швидким скидом.

У плитоноски мають бути вертикальні бічні стропи для рацій та інших приладів.

Краще, щоб камербанд (бічна частина) був обладнаний так, щоб можна було підвісити на нього додаткове спорядження зовні, а всередину вставити захист.

Камербанд має бути зі щільного матеріалу, а не гуми. Це допоможе йому не розтягнутись під впливом ваги.

Що обрати: плитоноску чи бронежилет

Вирішуй на власний розсуд. Це визначається складністю та небезпечністю завдання.

Вид броні обирається так:

Тим, хто стоїть на блокпостах, в окопах, переміщається на техніці, в кого завдання не надто рухливі, краще віддати перевагу бронежилету. Він захищає від уламків більшу площу тіла.

Для тих, хто надає перевагу мобільності, краще обрати плитоноску з плитами, щоб було легше рухатися.

Якими мають бути плити для бронежилета

Вони мають бути виготовлені з таких матеріалів:

Бойова броня (наприклад, метал Armox 500/600T).

Промислова сталь.

НВМПЕ (максимум — третій клас ДСТУ).

Кераміка (вона може бути IV класу за NIJ, тобто український шостий).

Керамічні плити можуть бути двох варіантів: з прогумованими краями та без них. Відмінність у тому, що керамічна плита без гуми буде крихкою і твердою по боках, але площа захисту більша.

Порада: якщо купуєш саме керамічні плити, потрібно брати три штуки на кожного бійця. Адже вони крихкі та мають бути в запасі.

Плиту одягають написом Strike Face від себе.

Яким має бути шолом

Шолом захищає від уламків та пістолетних куль. Він має бути міцним та вогнетривким. Шоломи мають бути обладнані:

Чохлом (кавером) із вогнетривкої та водовідштовхувальної тканини. Окремо вона не продається, тож її шиють на замовлення в Україні або шукають додатково. Чохол захищає від займистості шолому, в складі якого є пластик. Чохли мають бути двосторонні — різних кольорів, відповідно до часу та місця застосування.

Чохол захищає від займистості шолому, в складі якого є пластик. Чохли мають бути двосторонні — різних кольорів, відповідно до часу та місця застосування. Ремінними смугами та петлями для кріплення додаткового маскування.

Рівень захисту має бути згідно з NIJ — III А. Це єдиний дозволений і максимальний з наявних.

Страйкбольні та ігрові шоломи не придатні для використання під час бойових дій.

Термін придатності захисного обладнання

Для бронежилетів, шоломів та плит середній термін придатності — п’ять років.

Плитоноски не мають терміну придатності, мають бути новими. Чим вони старші, тим нижчий ступінь захисту. Ці матеріали є одноразовими та потребують заміни в разі пошкодження.

Наприкінці терміну придатності бронежилети та інше спорядження підлягають списанню, адже матеріал втратив захисні властивості.

Звертай увагу на дату виготовлення та терміни, адже недобросовісні продавці почали масово реалізовувати старий товар, який був списаний.

Сертифікат класу захисту

Продавець повинен надати тобі сертифікати на кожен товар окремо.

Там має бути вказано:

Клас захисту.

Результати відстрілів (калібри, типи куль, результати, скільки пострілів, фото результату).

Назва компанії, якій видається сертифікат. Вона має збігатися з назвою виробника.

Назва незалежної установи, яка видала цей сертифікат. Її існування перевіряється на сайті.

Підпис відповідального за проведення сертифікації зі штампом установи.

Як ввезти захисне спорядження в Україну

Шоломи, бронежилети та плити прирівняні до гуманітарної допомоги. Для того щоб їх ввезти, потрібно заповнити декларацію та вказати:

Фонд.

Військову частину або підрозділ ТРО.

Адресу призначення вантажу.

Перелік ввезеного із зазначенням ваги та об’єму.

Останні дані можна отримати у постачальника амуніції.

Декларація заповнюється заздалегідь, а не під час перетину кордону. Потрібно заповнити два екземпляри, один з яких буде у водія, інший — заберуть митники.

Обидва екземпляри потрібно сфотографувати та надіслати волонтерам або іншим відповідальним за вантаж. Додаткові документи не вимагаються, але краще зробити гарантійний лист.

Плити для ввезення потребують лише гарантійний лист кінцевого користувача. Його також заповнюють заздалегідь.

Деякі виробники вимагають договір між ними та фондом та Укроборонпромом. Це означає, що кінцевим споживачем буде держава. Для цього потрібен офіційний лист-запит на продукцію від військової частини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як четверо друзів відкрили виробництво бронежилетів для ЗСУ.