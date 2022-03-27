Відтепер – гуманітарка. Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги – що це означає

У Кабінеті Міністрів ухвалили постанову, яка прирівнює бронежилети та каски до гуманітарної допомоги. Таким чином спрощується їхнє ввезення в Україну на потреби наших захисників.
Про це поінформувала віце прем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Постанова була ухвалена за ініціативою волонтерів, які сигналізували про нестачу забезпечення.
Жодної бюрократії, лише декларативний принцип. На митному переході заповнюємо декларацію і веземо каски і бронежилети.
Жодної бюрократії, лише декларативний принцип. На митному переході заповнюємо декларацію і веземо каски і бронежилети.
Окрім касок і бронежилетів, у список спрощеного ввезення потрапили:
Для такої гуманітарної допомоги потрібен тільки гарантійний лист кінцевого користувача.
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