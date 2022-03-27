Відтепер – гуманітарка. Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги – що це означає

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 27 Березня 2022, 12:31
Відтепер - гуманітарка. Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги - що це означає
Фото: Unsplash

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