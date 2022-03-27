Відтепер – гуманітарка. Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги – що це означає

У Кабінеті Міністрів ухвалили постанову, яка прирівнює бронежилети та каски до гуманітарної допомоги. Таким чином спрощується їхнє ввезення в Україну на потреби наших захисників.

Про це поінформувала віце прем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Постанова була ухвалена за ініціативою волонтерів, які сигналізували про нестачу забезпечення.

Жодної бюрократії, лише декларативний принцип. На митному переході заповнюємо декларацію і веземо каски і бронежилети.

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Окрім касок і бронежилетів, у список спрощеного ввезення потрапили:

пластини для бронежилетів,

переносні радіостанції нецивільного призначення,

безпілотні літальні апарати,

квадрокоптери нецивільного призначення,

біноклі, оптичні труби,

монокуляри нецивільного призначення,

коліматорні приціли,

оптичні приціли нецивільного призначення,

тепловізори,

прилади нічного бачення.

Для такої гуманітарної допомоги потрібен тільки гарантійний лист кінцевого користувача.

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