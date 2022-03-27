Отныне — гуманитарка. Правительство приравняло каски и бронежилеты к гуманитарной помощи — что это значит

В Кабинете Министров приняли постановление, приравнивающее бронежилеты и каски к гуманитарной помощи. Таким образом, упрощается их ввоз в Украину на нужды наших защитников.
Об этом проинформировала вице премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.Постановление было принято по инициативе волонтеров, сигнализировавших о нехватке обеспечения.
Никакой бюрократии, только декларативный принцип. На таможенном переходе заполняем декларацию и везем каски и бронежилеты.
Никакой бюрократии, только декларативный принцип. На таможенном переходе заполняем декларацию и везем каски и бронежилеты.
Кроме касок и бронежилетов, в список упрощенного ввоза попали:
Для такой гуманитарной помощи требуется только гарантийное письмо конечного пользователя.
Ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах машину могут конфисковать на нужды ВСУ