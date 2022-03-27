Отныне — гуманитарка. Правительство приравняло каски и бронежилеты к гуманитарной помощи — что это значит

В Кабинете Министров приняли постановление, приравнивающее бронежилеты и каски к гуманитарной помощи. Таким образом, упрощается их ввоз в Украину на нужды наших защитников.

Об этом проинформировала вице премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Постановление было принято по инициативе волонтеров, сигнализировавших о нехватке обеспечения.

Никакой бюрократии, только декларативный принцип. На таможенном переходе заполняем декларацию и везем каски и бронежилеты.

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Кроме касок и бронежилетов, в список упрощенного ввоза попали:

пластины для бронежилетов,

переносные радиостанции негражданского назначения,

беспилотные летательные аппараты,

квадрокоптеры негражданского назначения,

бинокли,

оптические трубы,

монокуляры негражданского назначения,

коллиматорные прицелы,

оптические прицелы негражданского назначения,

тепловизоры,

приборы ночного видения.

Для такой гуманитарной помощи требуется только гарантийное письмо конечного пользователя.

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