Конфискуют сразу, если водитель выпивший! Кто и при каких условиях может забрать автомобиль в военное время

В Украине у водителей, которых ловят за рулем в нетрезвом виде, конфисковывают авто в пользу Вооруженных сил Украины.

Закон разрешает правоохранителям сразу забирать автомобиль пьяницы на штрафплощадку, а затем их передают военным.

Автопарк ВСУ пополнился уже десятками машин нарушителей.

Военное положение предполагает, что у гражданских могут изымать их частные или служебные автомобили на нужды войска.

Это вполне законно и вынужденно, поэтому просьба отнестись к этому с пониманием. Впрочем, война не означает анархия.

Так кто и при каких условиях может конфисковать твой автомобиль в военное время — смотри в сюжете.