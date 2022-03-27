Конфіскують одразу, якщо водій напідпитку! Хто та за яких умов може забрати авто у воєнний час

В Україні у водіїв, яких ловлять за кермом напідпитку, конфісковують авто на користь Збройних сил України.

Закон дозволяє правоохоронцям одразу забирати автомобіль п’яниці на штрафмайданчик, а потім їх передають військовим.

Автопарк ЗСУ поповнився вже десятками машин порушників.

Взагалі воєнний стан передбачає, що у цивільних громадян можуть вилучати їхні приватні чи службові авто на потреби війська.

Це цілком законно і вимушено, тож прохання поставитись до цього з розумінням. Утім, війна не означає анархію.

Тож хто та за яких умов може конфіскувати твоє авто у воєнний час — дивись у сюжеті.