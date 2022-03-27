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Конфіскують одразу, якщо водій напідпитку! Хто та за яких умов може забрати авто у воєнний час

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 27 Березня 2022, 07:30

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