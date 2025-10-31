Відео Lifestyle

Стріляють праскою та сідають на шпагат! Сучасний погляд на оперу Казки Гофмана у Києві

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 31 Жовтня 2025, 17:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь