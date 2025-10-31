Стріляють праскою та сідають на шпагат! Сучасний погляд на оперу Казки Гофмана у Києві

Національна опера України готується представити сучасне прочитання світової класики — оперу Казки Гофмана композитора Жака Оффенбаха. Це вже не перша постановка цього твору на головній українській сцені.

Чотири роки тому її вже ставив британський режисер Тоні Палмер. Цьогоріч нову версію запропонує популярний український режисер Іван Уривський, поставник вже легендарної Конотопської відьми.

Казки Гофмана очима українців: як інтерпретують класичну оперу

Відомий театральний режисер вкотре дивує публіку новим баченням світової класики. Його версія опери приводить глядачів у музей сучасного мистецтва, де персонажі стають живою виставкою.

— Для мене це щось нове, невідоме. Всі свої три опери я переносив в умовну сучасність. Тобто ця дія може відбуватися сьогодні, а може і завтра, а може і була вже.

Поставити Казки Гофмана Уривський мріяв давно. Нагода випала у Національній опері України. Режисер, чиї вистави мають шалену популярність, про свою нову роботу розповідає скромно.

— Мої оперні постановки — це проби дилетанта, і це справді так. Рішення в опері треба ухвалювати дуже швидко. Якщо в драмтеатрі є маневр, наприклад, щось змінити, щось зупинити, то тут, коли 70 людей в оркестрі й 100 людей на сцені, зупинити щось миттєво дуже важко.

Вже не вперше режисер ставить виставу в тандемі з художником Петром Богомазовим. Показати Казки Гофмана футуристично — їхня спільна ідея.

— Ми ці розповіді візуалізуємо, але вони не виглядають дивно, тому що в галереї може бути все, що завгодно. Все може стати предметом мистецтва. А в сучасному мистецтві все, що завгодно може бути предметом в певному контексті, — пояснює Петро.

За сюжетом, Казки Гофмана — це три розповіді головного героя про три нещасливі любові: до механічної ляльки Олімпії, куртизанки Джульєтти та співачки Антонії.

Для 27-річного соліста Олександра Нікіфорова головна партія Гофмана — перша роль такої величини.

— Це неймовірна опера та неймовірний досвід. Жак Оффенбах — чудовий музикант. Це одна із найбільших тенорових партій у світі.

Завдяки харизматичності глядачам точно запам’ятається лялька Олімпія. На додачу до складних вокальних партій, солістка Ольга Фомічова стріляє паровою праскою у такт музиці, а також сідає на шпагат.

Зірка української оперної сцени Анжеліна Швачка виконує роль друга Гофмана не вперше. Її роль це також певна провокація — за сюжетом це чоловік, але по факту на сцені жінка.

— Жінка, яка і його психолог, і підтримка, і муза, і десь мама. Жінка, яка в собі уособлює взагалі все: доброту, щирість, любов.

Нова постановка — це справді ф’южн класики й сучасного антуражу. Прем’єра вистави відбудеться 31 жовтня на сцені Національної опери України. Квитків традиційно вже не зловити, але потрапити на виставу можна і протягом листопада.

