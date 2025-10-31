Стреляют утюгом и садятся на шпагат! Современный взгляд на оперу Сказки Гофмана в Киеве

Национальная опера Украины готовится представить современное прочтение мировой классики — оперу Сказки Гофмана композитора Жака Оффенбаха. Это уже не первая постановка этого произведения на главной сцене.

Четыре года назад его уже ставил британский режиссер Тони Палмер. В этом году новую версию предложит популярный украинский режиссер Иван Урывский, автор уже легендарной Конотопской ведьмы.

Сказки Гофмана глазами украинца: как интерпретируют классическую оперу

Известный театральный режиссер в который раз удивляет публику новым видением мировой классики. Его версия оперы приводит зрителей в музей современного искусства, где персонажи становятся живой выставкой.

— Для меня это что-то новое, неизвестное. Все свои три оперы я переносил в условную современность. То есть это действие может происходить сегодня, а может и завтра, а может и было уже.

Поставить Сказки Гофмана Урывский мечтал давно. Возможность выпала в Национальной опере Украины. Режиссер, чьи спектакли пользуются безумной популярностью, о своей новой работе рассказывает скромно.

— Мои оперные постановки — это пробы дилетанта, и это действительно так. Решения в опере нужно принимать очень быстро. Если в драмтеатре есть маневр, например что-то изменить, что-то остановить, то здесь, когда 70 человек в оркестре и 100 человек на сцене, остановить что-то мгновенно очень тяжело.

Уже не первый раз режиссер ставит спектакль в тандеме с художником Петром Богомазовым. Показать Сказки Гофмана футуристически — их общая идея.

— Мы эти рассказы визуализируем, но они не выглядят странно, потому что в галерее может быть все, что угодно. Всё может стать предметом искусства. А в современном искусстве все, что угодно, может быть предметом в определенном контексте, — объясняет Петр.

По сюжету, Сказки Гофмана — это три рассказа главного героя о трех несчастных историях любви: к механической кукле Олимпии, куртизанке Джульетты и певице Антонии.

Для 27-летнего солиста Александра Никифорова главная партия Гофмана — первая роль такой величины.

— Это невероятная опера и невероятный опыт. Жак Оффенбах — отличный музыкант. Это одна из самых больших теноровых партий в мире.

Благодаря харизматичности зрителям точно запомнится кукла Олимпия. В дополнение к сложным вокальным партиям, солистка Ольга Фомичева стреляет паровым утюгом в такт музыке, а также садится на шпагат.

Звезда украинской оперной сцены Анжелина Швачка исполняет роль друга Гофмана не в первый раз. Ее роль это тоже определенная провокация — по сюжету это мужчина, но по факту на сцене женщина.

— Женщина, которая и его психолог, и поддержка, и муза, и где-то мама. Женщина, олицетворяющая вообще все: доброту, искренность, любовь.

Новая постановка — это действительно фьюжн классики и современного антуража. Премьера представления состоится 31 октября на сцене Национальной оперы Украины. Билетов традиционно уже не поймать, но попасть на спектакль можно и в течение ноября.

