Видео Lifestyle

Стреляют утюгом и садятся на шпагат! Современный взгляд на оперу Сказки Гофмана в Киеве

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 31 октября 2025, 17:00 3 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь