Институт украиноведения, ранее занимавший несколько этажей большого административного помещения, был переселен в небольшое двухэтажное помещение.

Этот переезд вызвал конфликт, поскольку администрация и Киевский университет Шевченко объясняют его необходимостью “уплотниться”, в то время как часть специалистов говорит о постепенном уничтожении заведения. В то же время Министерство образования заявляет о своей непричастности к изменениям.

От четырех этажей к пристройке: Институт украиноведения на грани существования

Конфликт начался с сообщения заместителя директора Института украиноведения, а ныне вицевоенного Антона Бондаренко с позывным Меч. Он опубликовал информацию о срочном переезде института из четырехэтажного админздания в небольшую пристройку в общежитие.

По его словам, в помещении общежития недостаточно места для научно-исследовательских работ, а также для размещения научной литературы, архивов и библиотек института.

Старое помещение Института украиноведения, которое до сих пор отображается на картах, сейчас пустует. Ученые съехали оттуда в начале февраля, хотя таблички с их именами до сих пор остаются.

Институт украиноведения был создан во второй год Независимости для углубления современных знаний об Украине и развития патриотического воспитания. Он активно развивался при премьере Ющенко, тормозил за вице-премьера Табачника. Во время полномасштабной войны государство поняло, что содержать заведение невмоготу. Два года тому назад Министерство образования передало его Киевскому университету имени Шевченко.

Удерживать огромный корпус и оплачивать коммунальные услуги стало невозможно. В 2024 году состоялись протесты, и часть сотрудников уволилась. Сейчас в институте работает чуть больше двух десятков человек.

Однако, несмотря на это, директор сохраняет оптимизм, заявляя, что заведение справляется с поставленными задачами, хотя зарплаты здесь небольшие, поскольку из бюджета деньги теперь не поступают.

В феврале выяснилось, что институт перешел в ведение университета, а помещение осталось Министерству. Приказом Министерства образования и науки Украины внесены изменения в приказ другого, согласно которым Киевский университет Шевченко является правопреемником всего имущества, кроме недвижимого, прав и обязанностей научно-исследовательского института украиноведения.

В университете сообщили, что срочно подыскали другое помещение площадью 138 квадратных метров вместо почти 2000. Они отремонтированы, но сотрудники работают поочередно, а некоторые – в прежнем коридоре, поскольку места не хватает.

Доктор филологических наук Николай Васьков, который сейчас исследует, как современную милитарную литературу можно эффективно внедрять в учебном процессе, отмечает, что сейчас люди работают здесь “разве что за идею”.

В Киевском университете заявляют, что помогают ученым получать гранты, а новое помещение подобрали из того, что имели. Они называют это “вынужденной мерой” и частью процедуры реорганизации.

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