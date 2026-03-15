Ямы на дороге и коррозия балок: что грозит мосту Патона уже сегодня

Мост Патона, спроектированный в 1953 году с расчетом на 70-80 лет эксплуатации, а по современным требованиям – более чем на 100 лет, находится в критическом состоянии. Основные проблемы связаны как с железобетонными, так и металлическими конструкциями.

Железобетонные конструкции, формирующие проезжую часть, со временем теряют свои начальные свойства и разрушаются, что уже несколько раз приводило к остановке моста.

Сейчас на проезжей части после зимы образовались ямы, которые создают ударную нагрузку на мост, что является самым плохим для бетонных конструкций и может привести к образованию сквозных дыр.

Небрежность или системная проблема? Причины разрушения моста Патона

Металлические конструкции, хотя и были спроектированы с большим запасом прочности, получили значительные повреждения от коррозии. Проблемы начались в 2013 году, когда во время работ по замене систем под тротуарами строительный мусор (пыль, мелкие части бетона) попал на главные металлические балки, особенно на две крайние.

Этот мусор, накапливаясь, удерживал влагу, что повлекло за собой активную коррозию. До 2020 года мусор не убирали, и только после детального инструментального обследования моста, в результате которого обнаружили уменьшение толщины металла, его начали удалять. Центральные балки, где мусора не было, сохранили краску с 1953 года, что подтверждает роль мусора в коррозии.

Деформационные швы, предназначенные для компенсации расширения и сужения моста при изменении температуры, также получили повреждения и пропускали воду на металлические конструкции, что повлекло за собой дополнительную коррозию. Если бы деформационные швы были своевременно заменены, а мусор убран в 2013 году, такого уровня коррозии не было бы.

Нарушение регламента ремонта и наблюдения за мостом, а не технологии строительства является главной причиной текущего состояния. Мусор, который должен быть убран, оставался на балках годами.

Последствия и текущее состояние включают в себя то, что коррозия металлических конструкций наиболее выражена в двух крайних балках. Чтобы уменьшить нагрузку на эти поврежденные балки, движение по двум крайним полосам моста ограничено.

Валерий Позняков, заместитель директора Института электросварки им. Патона, предлагает ремонт без полной остановки движения, условно “разрезав” мост на две части вдоль. Сначала ремонтировать одну половину, в то время как по второй будет продолжаться движение транспорта, а затем наоборот.

Это позволит избежать полного коллапса движения в городе. Теперь необходимо начать работы по устранению ям на проезжей части, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение бетонных конструкций.

Долгосрочная планировка предполагает немедленное начало подготовительных работ, не требующих остановки моста. Это включает в себя детальное обследование моста для выбора оптимального решения по ремонту, созданию проектно-сметной документации. Этот процесс займет от двух до трех лет.

По его словам, мост может простоять еще длительное время, но без своевременного ремонта и соблюдения регламентов проблемы, такие как провалы железобетонных конструкций, будут продолжаться.

