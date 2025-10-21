Какой мост не будет работать в Киеве во время тревоги: что известно

С 20 октября 2025 года в Киеве вводятся новые ограничения: во время воздушной тревоги движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра будет заблокировано. Читай в материале по какой причине было принято это решение и какие еще ограничения действуют на других мостах.

Подольский мост в тревогу не работает: что известно

Об этом решении сообщила Патрульная полиция Киева. Перекрытия будут осуществляться экипажами полиции для обеспечения безопасности граждан. Водителей просят планировать маршруты с учетом возможных тревог, соблюдать ПДД и комендантские часы.

Движение с левого на правый берег остается открытым. Автобусы будут курсировать по специальным алгоритмам в зависимости от места нахождения во время сигнала.

Это решение является частью ужесточения мер безопасности в условиях войны. Предыстория таких ограничений достигает начала полномасштабного вторжения в РФ. С 1 августа 2022 года Совет обороны Киева принял решение останавливать весь наземный общественный транспорт во время тревог.

Пассажиры должны были покидать салоны и уходить в укрытие. Метро не курсирует по наземным участкам, а станции открытого типа закрываются. Киев стал единственным городом Украины с такой практикой — в других областных центрах транспорт продолжает движение.

Кроме Подольского, ограничения во время тревог действуют на других мостах. Дарницкий мост частично перекрывают — только в направлении правого берега.

Южный мост был заблокирован полностью в обе стороны, хотя в марте 2025 года разрешили движение с левого на правый берег некоторым категориям транспорта.

Власти обещают пересмотр протоколов, рассматривая зональную остановку транспорта в зависимости от типа угрозы. Пока киевляне призывают к балансу между безопасностью и мобильностью.

