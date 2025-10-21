Який з мостів не працюватиме у Києві під час тривоги: що відомо

З 20 жовтня 2025 року в Києві вводять нові обмеження: під час повітряної тривоги рух Подільським мостовим переходом з правого на лівий берег Дніпра буде заблоковано. Читай у матеріалі з якої причини було прийнято це рішення та які ще обмеження діють на інших мостах.

Подільський міст в тривогу не працює: що відомо

Про це рішення повідомила Патрульна поліція Києва. Перекриття здійснюватимуть екіпажі поліції для забезпечення безпеки громадян. Водіїв просять планувати маршрути з урахуванням можливих тривог, дотримуватися ПДР та комендантської години.

Рух з лівого на правий берег залишиться відкритим. Автобуси курсуватимуть за спеціальними алгоритмами, залежно від місця перебування під час сигналу.

Це рішення є частиною посилення заходів безпеки в умовах війни. Передісторія таких обмежень сягає початку повномасштабного вторгнення РФ. З 1 серпня 2022 року Рада оборони Києва ухвалила рішення зупиняти весь наземний громадський транспорт під час тривог.

Пасажири мусили залишати салони та йти в укриття. Метро не курсує наземними ділянками, а станції відкритого типу зачиняються. Київ став єдиним містом України з такою практикою – в інших обласних центрах транспорт продовжує рух.

Окрім Подільського, обмеження під час тривог досі діють на інших мостах. Дарницький міст перекривають частково — лише в напрямку правого берега.

Південний міст було заблоковано повністю в обидва боки, хоча в березні 2025 року дозволили рух з лівого на правий берег деяким категоріям транспорту.

Влада обіцяє перегляд протоколів, розглядаючи зональну зупинку транспорту залежно від типу загрози. Поки ж кияни закликають до балансу між безпекою та мобільністю.

