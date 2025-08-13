Міст через Десенку: у Києві запровадять реверсний рух

Зміни у русі транспорту діятимуть у співпраці з Патрульною поліцією. Читай інформацію про реверсний рух на час ремонту у нашому матеріалі.

Міст через Десенку: коли закриють і що таке реверсний рух

З 14 серпня у Києві спробують запровадити у тестовому режимі реверсний рух на мості Десенка. Це відбувається у зв’язку з ремонтом споруди.

Реверсний рух працюватиме наступним чином:

вранці, орієнтовно до 14:00, три смуги працюватимуть у сторону правого берега, одна — у зворотному напрямку;

після 14:00 — три смуги працюватимуть у бік лівого берега, одна — у зворотному напрямку;

у вихідні працюватимуть по дві смуги у кожен бік.

У перші дні за дотриманням нововведень стежитимуть патрульні. Всіх, хто планує їхати на міст через Десенку, просять звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися правил.

Міст через Десенку: як можна об’їхати

Шлях об’їзду залежить від точки, де тобі потрібно бути. Оскільки міст через Десенку є частиною Північного мосту, що є основним шляхопроводом з Троєщини на Оболонський район, то у разі потреби бути на Оболоні краще обрати реверсний рух, але слід виїхати раніше.

Якщо потрібно дістатись Печерського району, то можеш використати декілька варіантів:

міст Метро — виходить паралельно станції метро Дніпро;

міст ім. Патона — якщо потрібно виїхати у напрямку метро Звіринецька та Деміївська;

Дарницький або Південний мости підійдуть, якщо твій шлях у напрямку метро Видубичі.

Ремонтні роботи в Києві: де ще обмежують рух

До 10 жовтня обмежуватимуть шлях вулицею Драгоманова Дарницького району через ремонт дорожнього покриття.

До 1 вересня обмежуватимуть рух транспорту вулицею Єлизавети Чавдар у тому ж районі. Також відбувається ремонт покриття на ділянці.

До 10 вересня обмежуватимуть шлях вулицею Оноре де Бальзака Деснянського району. Теж ремонтують дорожнє покриття на ділянці.

До червня 2026 року перекритий пішохідний міст через вулицю Саперно-Слобідську Голосіївського району, у зв’язку з протиаварійним ремонтом. Також частково обмежать шлях для транспорту.

Варто зазначити, що на Рівненщині ветерану довелось латати дорогу власним коштом — читай історію військовослужбовця та як це відбувалось.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!