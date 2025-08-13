Мост через Десенку: в Киеве введут реверсное движение

Реверсний рух на мосту через Десенку Фото Pixabay Изменения в движении транспорта будут действовать в сотрудничестве с Патрульной полицией. Читай информацию о реверсном движении на время ремонта в нашем материале.Мост через Десенку: когда закроют и что такое реверсное движение С 14 августа в Киеве попытаются ввести в тестовом режиме реверсное движение на мосту Десенка. Это происходит в связи с ремонтом сооружения. Реверсное движение будет работать следующим образом: утром, ориентировочно до 14:00, три полосы будут работать в сторону правого берега, одна — в обратном направлении; после 14:00 — три полосы будут работать в сторону левого берега, одна — в обратном направлении; в выходные будут работать по две полосы в каждую сторону. В первые дни за соблюдением нововведений будут следить патрульные. Всех, кто планирует ехать на мост через Десенку, просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила. Мост через Десенку: как можно объехать Маршрут объезда зависит от точки, где тебе нужно быть. Поскольку мост через Десенку является частью Північного моста, который является основным путепроводом с Троещины в Оболонский район, то в случае необходимости быть на Оболони, лучше выбрать реверсное движение, но следует выехать раньше. Если нужно добраться до Печерского района, то можно использовать несколько вариантов: мост Метро — выходит параллельно станции метро Днепр; мост им. Патона — если нужно выехать в направлении метро Звиренецкая и Демеевская; Дарницкий или Южный мосты подойдут, если твой путь в направлении метро Выдубичи. Читать по теме Детский мир и Погоня: в Киеве хотят переименовать восемь станций метро Переименование станций метро в Киеве: что предлагают в петиции. Ремонтные работы в Киеве: где еще ограничивают движение До 10 октября будет ограничено движение по улице Драгоманова Дарницкого района из-за ремонта дорожного покрытия. До 1 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Елизаветы Чавдар в том же районе. Также проводится ремонт покрытия на участке. До 10 сентября будет ограничено движение по улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе. Также ремонтируется дорожное покрытие на участке. До июня 2026 года перекрыт пешеходный мост через улицу Саперно-Слободскую в Голосеевском районе в связи с противоаварийным ремонтом. Также будет частично ограничено движение транспорта. Стоит отметить, что в Ровенской области ветерану пришлось чинить дорогу за свой счет — читай историю военнослужащего и как это происходило. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter