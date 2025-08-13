Мост через Десенку: в Киеве введут реверсное движение

Изменения в движении транспорта будут действовать в сотрудничестве с Патрульной полицией. Читай информацию о реверсном движении на время ремонта в нашем материале.

Мост через Десенку: когда закроют и что такое реверсное движение

С 14 августа в Киеве попытаются ввести в тестовом режиме реверсное движение на мосту Десенка. Это происходит в связи с ремонтом сооружения.

Реверсное движение будет работать следующим образом:

утром, ориентировочно до 14:00, три полосы будут работать в сторону правого берега, одна — в обратном направлении;

после 14:00 — три полосы будут работать в сторону левого берега, одна — в обратном направлении;

в выходные будут работать по две полосы в каждую сторону.

В первые дни за соблюдением нововведений будут следить патрульные. Всех, кто планирует ехать на мост через Десенку, просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила.

Мост через Десенку: как можно объехать

Маршрут объезда зависит от точки, где тебе нужно быть. Поскольку мост через Десенку является частью Північного моста, который является основным путепроводом с Троещины в Оболонский район, то в случае необходимости быть на Оболони, лучше выбрать реверсное движение, но следует выехать раньше.

Если нужно добраться до Печерского района, то можно использовать несколько вариантов:

мост Метро — выходит параллельно станции метро Днепр;

мост им. Патона — если нужно выехать в направлении метро Звиренецкая и Демеевская;

Дарницкий или Южный мосты подойдут, если твой путь в направлении метро Выдубичи.

Ремонтные работы в Киеве: где еще ограничивают движение

До 10 октября будет ограничено движение по улице Драгоманова Дарницкого района из-за ремонта дорожного покрытия.

До 1 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Елизаветы Чавдар в том же районе. Также проводится ремонт покрытия на участке.

До 10 сентября будет ограничено движение по улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе. Также ремонтируется дорожное покрытие на участке.

До июня 2026 года перекрыт пешеходный мост через улицу Саперно-Слободскую в Голосеевском районе в связи с противоаварийным ремонтом. Также будет частично ограничено движение транспорта.

