Ветеран за свой счет латает выбитые дороги — скандальный инцидент в Ровенской области

В Ровенской области раненый ветеран из-за равнодушия местных властей сам ремонтирует дорогу. Боевой медик 82-й десантно-штурмовой бригады прошел одни из самых горячих точек на Запорожском направлении, спас не одну жизнь и сам получил тяжелые ранения.

Но по возвращении домой принялся делать то, до чего у власти руки так и не дошли — латать разбитый путь между деревнями за деньги, полученные в результате ранения. Это участок дороги государственного значения вблизи села Крупово, путь на котором усыпан ямами и выбоинами.

Ветеран своими силами ремонтирует дороги в Ровенской области

Движение на дороге оживленное, по этому пути в город ездят жители нескольких сел и рейсовые автобусы. Но когда последний раз ремонтировали дорогу, местные уже и не помнят.

— Совершенно не хватает денег на ходовую часть. В год два или три раза нужно делать, — рассказывает один из водителей.

Сделать хоть какой-то ямочный ремонт люди не раз просили руководителей громады, но каждый раз слышали отговорки. Поэтому навести порядок с дорогой взялся местный ветеран.

24-летний Виктор добровольцем встал на защиту страны. Боевой медик 82-й десантно-штурмовой бригады спасал жизнь собратьев, эвакуировал их с поля боя под атаками вражеских дронов.

Потом сам едва не погиб, попав под минометный обстрел вблизи Вербового. Это было осколочное ранение. Из-за тяжелой контузии Виктор имеет проблемы с речью. Одна рука почти не работает.

Вернувшись домой, хотел заниматься сельским хозяйством, но в аренде земли в городском совете отказали. Поэтому взялся за то, что за многие годы должна была сделать власть и теперь самостоятельно ремонтирует дорогу.

Работает одной рукой, носит цемент, замешивает раствор, ведь до войны успел поработать строителем. На помощь берет местных мальчишек. Деньгами или материалами немного помогают люди.

На ремонт Виктор потратил уже более 60 тысяч гривен из денег, которые получил за свое ранение, залатал три километра дороги, и работы еще немало.

— Это показывает, что ветераны не только отстаивают нашу территориальную целостность и безопасность украинцев. Они еще готовы менять страну к лучшему, — говорит друг Виктора Дмитрий.

В городском совете ветерана благодарят инициативу, впрочем уверяют, что ничем помочь не могут. Мол, дорога государственного значения, а следовательно не их заботы.

— Мы не можем из местного бюджета выделять средства на не принадлежащий нам объект. Мы можем это сделать в рамках софинансирования для государственного объекта, — комментирует позицию власти заместитель городского головы Дубровицы Юрий Яременко.

Правда, с таким предложением городской совет в службу восстановления и развития инфраструктуры до сих пор не обратился, говорят там. Иначе точно нашли бы способ совместно улучшить состояние дороги, потому что сами тоже не справятся.

Сейчас у них четверть от денег, необходимых на ремонт путей в области. Чиновники говорят, что написать заявление можно, но как скоро произойдет ремонт никто не знает.

Пока чиновники кормят обещаниями, Виктор продолжает работать. Говорит, пока не залатает последнюю яму, не остановится.

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