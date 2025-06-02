Власти против ветеранов: горсовет Одессы препятствует открытию инклюзивного пляжа

Борьба за инклюзивный пляж в Одессе продолжается. Уникальный социальный комплекс отдыха для людей с инвалидностью под угрозой закрытия, поскольку городской совет аннулировал документы на поставку и отвод воды, говорят его работники.

Они считают решение властей города незаконным, ведь сначала техническую документацию согласовали. К тому же пляж, где работает почти 20 ветеранов российско-украинской войны и созданы все условия для людей с инвалидностью, уже готов принимать отдыхающих в отличие от многих других, где еще многое предстоит сделать.

Но мэрия Одессы взялась именно за инклюзивный пляж. И только вмешательство областной военной администрации изменило ситуацию. Подробности скандального инцидента далее находятся в материале.

Инклюзивный пляж Одессы под угрозой: что препятствует открытию

На инклюзивном пляже Одессы почти готовы спасательные посты, лодки, шезлонги и пандусы. Не готова оказалась только городская мэрия. Руководитель инклюзивного пляжа и ветеран российско-украинской войны Эмин Ибрагимов говорит, что комплекс готов принимать отдыхающих.

Здесь запланированы мероприятия по физической и психологической реабилитации ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны. Впрочем, когда пляж откроется и произойдет ли это вообще неизвестно.

— Мы заключаем меморандумы со спортивными клубами и будем здесь проводить спортивные занятия, йогу и многое. В июне уже будет проводиться мероприятие. Ну, мы еще не знаем, откроемся или нет. Все зависит от городских властей, а не от нас. Мы готовы.

Проблемы с открытием из-за отсутствия пресной воды рассказывают работники пляжа. Технические условия на водоснабжение и водоотвод горсовета Одессы согласовал 3 марта, а уже 27 марта отменил свое же решение.

В защиту уникального инклюзивного пляжа встало ветеранская община. Иван — боец ​​214-го отдельного штурмового батальона Обфор. Участвовал в боях за Соледар, Бахмут, Клещиевку, а также в Харьковской операции. В результате ранения получил инвалидность.

Говорит, что такие пространства играют важную роль в социализации и адаптации ветеранов к гражданской жизни. К тому же, здесь трудоустроены почти 20 ветеранов с инвалидностью. И теперь они могут остаться и без работы и без места для социализации.

— Я не думал, что я ментально не выдержу этого всего. Может, потому, что очень долгое время я воевал. Привыкнуть к гражданской жизни, перенастроить себя было очень тяжело. Очень много лишних мыслей. Такие вот комьюнити спасают.

Месяц назад в комментарии программе Факты ICTV в Одесском горсовете объяснили, что технические условия аннулировали якобы из-за ряда недостатков документации. А уже сейчас опубликовали видео и утверждают, что подвода водоснабжения на финальной стадии и причин волноваться вроде бы нет.

Но основатель инклюзивного пляжа Юрий Дегас говорит, что реальная причина глубже. Скандал разгорелся из-за застройки морского побережья, ведь рядом планировали построить восьмиэтажное сооружение. Горсовет уже выдал разрешительные документы.

Здесь нет объяснения. Это вопрос только застройки, которую они пытаются построить. Им не нужна ни инклюзия, ни пляжи, ничего. Они придумали, что они героически проводят воду. Зачем они отключили нас, а потом героически снова проводят?

Он добавил, что на это тратят средства городского бюджета, хотя на балансе организаторов есть трубы и инклюзивный общественный туалет, через который шло подключение.

Ветеранам пришлось писать жалобу президенту. В конце концов, в ситуацию вмешались военнопленные, командование и Одесская областная военная администрация. Совместно они издали приказ о запрещении любых реконструкций пляжа во время военного положения.

Также Одесскому мэру Геннадию Труханову рекомендовано пересмотреть ранее принятые решения исполнительного комитета.

В Украине до сих пор не хватает инклюзивных отелей. Мы рассказывали о ветеране, который решил проинспектировать заведения на доступность.

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