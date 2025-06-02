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Власти против ветеранов: горсовет Одессы препятствует открытию инклюзивного пляжа

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 02 июня 2025, 22:00

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