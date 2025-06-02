Влада проти ветеранів: міськрада Одеси перешкоджає відкриттю інклюзивного пляжу

Боротьба за інклюзивний пляж в Одесі триває. Унікальний соціальний комплекс відпочинку для людей з інвалідністю під загрозою закриття, оскільки міська рада анулювала документи на постачання та відведення води, кажуть його працівники.

Вони вважають рішення влади міста незаконним, адже спершу технічну документацію погодили. До того ж пляж, де працює майже 20 ветеранів російсько-української війни й де створено всі умови для людей з інвалідністю, вже готовий приймати відпочивальників на відміну від багатьох інших, де ще багато чого треба зробити.

Та мерія Одеси взялася саме за інклюзивний пляж. І лише втручання обласної військової адміністрації змінило ситуацію. Подробиці скандального інциденту далі в матеріалі.

Інклюзивний пляж Одеси під загрозою: що перешкоджає відкриттю

На інклюзивному пляжі Одеси майже готові рятувальні пости, човни, шезлонги та пандуси. Не готовою виявилася лише міська мерія. Керівник інклюзивного пляжу та ветеран російсько-української війни Емін Ібрагімов каже, що комплекс готовий приймати відпочивальників.

Тут заплановані заходи для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни. Утім, коли пляж відкриється та чи станеться це взагалі — невідомо.

— Ми укладаємо меморандуми зі спортивними клубами й будемо тут проводити спортивні заняття, йогу і багато чого. Наразі в червні вже буде проводиться захід. Ну, ми ще не знаємо, відкриємося чи ні. Все залежить від міської влади, а не від нас. Ми готові.

Проблеми з відкриттям через відсутність прісної води, розповідають працівники пляжу. Технічні умови на водопостачання та водовідведення міськрада Одеси погодила 3 березня, а вже 27 березня скасувала своє ж рішення.

На захист унікального інклюзивного пляжу стала ветеранська спільнота. Іван — боєць 214-го окремого штурмового батальйону Обфор. Брав участь у боях за Соледар, Бахмут, Кліщіївку, а також у Харківській операції. У наслідок поранення отримав інвалідність.

Каже, такі простори відіграють важливу роль у соціалізації й адаптації ветеранів до цивільного життя. До того ж тут працевлаштовані майже 20 ветеранів з інвалідністю. І тепер вони можуть залишитись і без роботи, і без місця для соціалізації.

— Я не думав, що я ментально не витримаю цього всього. Може через то, що дуже довгий час я воював. Звикнути до цивільного життя, переналаштувати себе було дуже-дуже тяжко. Дуже багато зайвих думок. Такі от ком’юніті рятують.

Місяць тому в коментарі програмі Факти ICTV в Одеській міськраді пояснили, що технічні умови анулювали начебто через низку недоліків у документації. А вже зараз опублікували відео та стверджують, що підведення водопостачання на фінальній стадії й причин хвилюватися нібито нема.

Та засновник інклюзивного пляжу Юрій Дегас каже, що насправді причина глибша. Скандал розгорівся через забудову морського узбережжя, адже поряд планували звести восьмиповерхову споруду. Міськрада вже видала дозвільні документи.

Тут нема пояснення. Це ж питання тільки забудови, яку вони намагаються побудувати. Їм не потрібна ні інклюзія, ні пляжі, нічого. Вони придумали, що вони героїчно нам проводять воду. Навіщо вони відключили нас, а потом героїчно знов проводять?

Він додав, що на це витрачають кошти міського бюджету, хоча на балансі організаторів є труби та інклюзивна громадська вбиральня, через яку йшло підключення.

Ветеранам довелося писати скаргу президентові. Зрештою у ситуацію втрутилися військовополонені, командування й Одеська обласна військова адміністрація. Спільно вони видали наказ про заборону будь-яких реконструкцій пляжу під час воєнного стану.

Також Одеському міському голові Геннадію Труханову рекомендовано переглянути раніше ухвалені рішення виконавчого комітету.

В Україні досі не вистачає інклюзивних готелів. Ми розповідали про ветерана, який вирішив проінспектувати заклади на доступність.

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