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Влада проти ветеранів: міськрада Одеси перешкоджає відкриттю інклюзивного пляжу

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Червня 2025, 22:00

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