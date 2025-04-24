Міністерство цифрової трансформації України спільно з програмою EGAP проводить аудит доступності приміщень Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

Перевірки вже завершені у 12 громадах України, а найближчим часом аудит відбудеться ще у двох.

Перша хвиля аудиту розпочалася наприкінці березня в рамках проекту Безбар’єрний ЦНАП.

Експерти оглянули центри у громадах:

Вінницька: Війтівецька, Тростянецька громади;

Дніпропетровська: Васильківська, Самарська (Новомосковська), Солонянська громади;

Одеська: Біляївська громада;

Хмельницька: Кам’янець-Подільська, Хмельницька громади;

Чернігівська: Менська громада;

Волинська: Шацька, Вишнівська, Нововолинська громади.

Процес перевірки складається з двох етапів: безпосередній огляд будівлі та території ЦНАПу та аналіз отриманої інформації з оформленням відповідної документації.

Під час обстеження експерти фіксують бар’єри на території, визначають проблемні місця та розробляють конкретні рекомендації для їх усунення.

Маршрут без перешкод: ЦНАПи України перевіряють на інклюзивність / 2 Фотографії

Обстеження відбувається за принципом маршруту клієнта: від прибуття на територію до отримання послуг.

Особлива увага приділяється таким аспектам, як доступність паркування, зручність пішохідних шляхів, чіткість інформаційних вказівників, комфортність вхідних зон, обладнання робочих місць персоналу, внутрішні приміщення, а також доступність туалетів, маршрутів евакуації та укриттів.

Після проведення аудиту фахівці протягом року супроводжуватимуть громади, допомагаючи їм втілити усі рекомендації щодо безбар’єрності.

Маршрут без перешкод: ЦНАПи України перевіряють на інклюзивність / 2 Фотографії

За результатами аудиту планується створити спеціальний чекліст показників доступності та гайд із безбар’єрності ЦНАП, що допоможе іншим громадам організувати свої центри максимально зручно для всіх категорій громадян.

Проект реалізується за підтримки Швейцарії у співпраці з Фондом Східна Європа та Міністерством цифрової трансформації.

Основою ініціативи є Національна стратегія створення безбар’єрного простору, ініційована першою леді України Оленою Зеленською.

Головна мета проекту — зробити ЦНАПи комфортними та доступними для всіх українців, незалежно від віку, стану здоров’я чи життєвих обставин.

Раніше ми розповідали, як у Києві створили піцерію, де працюють люди з синдромом Дауна, і чому цей бізнес — більше, ніж просто заклад харчування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!