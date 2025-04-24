Фото Pixabay Министерство цифровой трансформации Украины совместно с программой EGAP проводит аудит доступности помещений Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов). Проверки уже завершены в 12 громадах Украины, а в ближайшее время аудит состоится еще в двух. Первая волна аудита началась в конце марта в рамках проекта Безбарьерный ЦНАП. Эксперты осмотрели центры в громадах: Винницкая область: Войтивецкая, Тростянецкая громады; Днепропетровская область: Васильковская, Самарская (Новомосковская), Солонянская громады; Одесская область: Беляевская громада; Хмельницкая область: Каменец-Подольская, Хмельницкая громады; Черниговская область: Менская громада; Волынская область: Шацкая, Вишневская, Нововолынская громады. Процесс проверки состоит из двух этапов: непосредственный осмотр здания и территории ЦНАПа и анализ полученной информации с оформлением соответствующей документации. Во время обследования эксперты фиксируют барьеры на территории, определяют проблемные места и разрабатывают конкретные рекомендации для их устранения. Маршрут без преград: ЦНАПы Украины проверяют на инклюзивность / 2 Фотографии Читать по теме Право на движение: станет ли пространство безбарьерным для ветеранов, пожилых и родителей с колясками Безбарьерность – это не только пандусы, но и право на достойную жизнь после ранений, потерь и травм. Обследование проходит по принципу маршрута клиента: от прибытия на территорию до получения услуг. Особое внимание уделяется таким аспектам, как доступность парковки, удобство пешеходных путей, четкость информационных указателей, комфортность входных зон, оборудование рабочих мест персонала, внутренние помещения, а также доступность туалетов, маршрутов эвакуации и укрытий. После проведения аудита специалисты в течение года будут сопровождать громады, помогая им внедрить все рекомендации по безбарьерности. Маршрут без преград: ЦНАПы Украины проверяют на инклюзивность / 2 Фотографии По результатам аудита планируется создать специальный чек-лист показателей доступности и гайд по безбарьерности ЦНАП, что поможет другим громадам организовать свои центры максимально удобно для всех категорий граждан. Проект реализуется при поддержке Швейцарии в сотрудничестве с Фондом Восточная Европа и Министерством цифровой трансформации. Основой инициативы является Национальная стратегия создания безбарьерного пространства, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской. Главная цель проекта — сделать ЦНАПы комфортными и доступными для всех украинцев, независимо от возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств. Ранее мы рассказывали, как в Киеве создали пиццерию, где работают люди с синдромом Дауна, и почему этот бизнес — больше, чем просто заведение питания.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: люди с инвалидностью, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter