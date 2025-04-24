Министерство цифровой трансформации Украины совместно с программой EGAP проводит аудит доступности помещений Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов).

Проверки уже завершены в 12 громадах Украины, а в ближайшее время аудит состоится еще в двух.

Первая волна аудита началась в конце марта в рамках проекта Безбарьерный ЦНАП. Эксперты осмотрели центры в громадах:

Винницкая область: Войтивецкая, Тростянецкая громады;

Днепропетровская область: Васильковская, Самарская (Новомосковская), Солонянская громады;

Одесская область: Беляевская громада;

Хмельницкая область: Каменец-Подольская, Хмельницкая громады;

Черниговская область: Менская громада;

Волынская область: Шацкая, Вишневская, Нововолынская громады.

Процесс проверки состоит из двух этапов: непосредственный осмотр здания и территории ЦНАПа и анализ полученной информации с оформлением соответствующей документации.

Во время обследования эксперты фиксируют барьеры на территории, определяют проблемные места и разрабатывают конкретные рекомендации для их устранения.

Маршрут без преград: ЦНАПы Украины проверяют на инклюзивность / 2 Фотографии

Обследование проходит по принципу маршрута клиента: от прибытия на территорию до получения услуг.

Особое внимание уделяется таким аспектам, как доступность парковки, удобство пешеходных путей, четкость информационных указателей, комфортность входных зон, оборудование рабочих мест персонала, внутренние помещения, а также доступность туалетов, маршрутов эвакуации и укрытий.

После проведения аудита специалисты в течение года будут сопровождать громады, помогая им внедрить все рекомендации по безбарьерности.

Маршрут без преград: ЦНАПы Украины проверяют на инклюзивность / 2 Фотографии

По результатам аудита планируется создать специальный чек-лист показателей доступности и гайд по безбарьерности ЦНАП, что поможет другим громадам организовать свои центры максимально удобно для всех категорий граждан.

Проект реализуется при поддержке Швейцарии в сотрудничестве с Фондом Восточная Европа и Министерством цифровой трансформации.

Основой инициативы является Национальная стратегия создания безбарьерного пространства, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской.

Главная цель проекта — сделать ЦНАПы комфортными и доступными для всех украинцев, независимо от возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве создали пиццерию, где работают люди с синдромом Дауна, и почему этот бизнес — больше, чем просто заведение питания.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.