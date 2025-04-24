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Маршрут без преград: ЦНАПы Украины проверяют на инклюзивность

Мария Дзюба, редактор сайта 24 апреля 2025, 11:00
Маршрут без преград: ЦНАПы Украины проверяют на инклюзивность
Фото Pixabay
тело виктории рощиной
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Тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену РФ, вернули на родину — МВД
Маршрут без преград: ЦНАПы Украины проверяют на инклюзивность
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