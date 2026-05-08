Велика Британія на Євробаченні-2026: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei, пісня проти нудної офісної роботи

Цього року Велика Британія вирішила відправити на Євробачення справжнього безумця (у найкращому сенсі цього слова) — електронного музиканта, винахідника та зірку YouTube Сема Баттла, більш відомого як LOOK MUM NO COMPUTER.

Його композиція Eins, Zwei, Drei обіцяє стати одним із найбільш нестандартних і технологічних номерів за всю історію конкурсу — читай в матеріалі подробиці про автора пісні та саму композицію.

Хто представляє Велику Британію на Євробаченні-2026

Велику Британію на Євробаченні-2026 у Відні представляє інструменталіст та винахідник LOOK MUM NO COMPUTER (Сем Беттл) із піснею Eins, Zwei, Drei. На відміну від багатьох інших країн, британський мовник BBC обрав свого представника шляхом внутрішнього відбору.

Про рішення призначити Сема Беттла офіційним голосом країни оголосили 17 лютого 2026 року, а прем’єра самого треку відбулася 6 березня в ефірі ранкового шоу Скотта Міллза на BBC Radio 2.

Композиція Eins, Zwei, Drei поєднує в собі синт-поп 80-х та експериментальну електроніку, що є візитною карткою артиста. Артист виступить у другому півфіналі 14 травня 2026 року лише в неконкурсному слоті для ознайомлення глядачів із номером, адже потівка до фіналу Великій Британії вже гарантована, так як вона входить до групи країн Великої п’ятірки.

Хто такий LOOK MUM NO COMPUTER

Сем Баттл — це людина, яка бачить музику там, де інші не бачать нічогго. Він народився наприкінці 80-х і з дитинства виявляв пристрасть до розбирання тостерів і прасок.

Сьогодні він відомий усьому світу як геній DIY-електроніки та засновник інтерактивного музею вінтажної апаратури This Museum Is (Not) Obsolete у Рамсгейті.

Серед його найвідоміших винаходів — синтезатор, вмонтований у велосипед, і легендарний орган із Фербі, де 44 пухнасті іграшки співають різними голосами. Музична кар’єра Семена почалася з інді-рок гурту ZIBRA, але справжню славу йому приніс YouTube-канал, де він збирає мільйонні перегляди, створюючи неймовірні звукові машини.

На Євробачення-2026 він їде не просто співати, а презентувати свою власну модульну систему синтезаторів Kosmo.

Про що пісня Eins, Zwei, Drei

Композиція Eins, Zwei, Drei — це іронічний і водночас енергійний маніфест проти нудьги офісної роботи з дев’ятої до п’ятої.

Сама назва та повторюваний німецький відлік (раз, два, три) з’явилися випадково: Сем вигукнув ці слова, коли намагався підняти важкий диван, і зрозумів, що це ідеальний ритмічний хук для пісні про подолання втоми та рутини.

Музично трек поєднує в собі естетику бритпопу 90-х та яскравого синтвейву 80-х. Це пісня про звільнення, про світ безмежних можливостей, що ховається за межами нудних обов’язків, та про те, як важливо зберігати в собі дитячу цікавість.

Головною інтригою номера є сам інструмент — спеціально сконструйований для конкурсу моноліт системи Kosmo, який не просто відтворює звук, а є центральною декорацією. Виступ обіцяє бути хаотичним, яскравим та сповненим непередбачуваних електронних звуків, що народжуються прямо тут і зараз.

Чи пройде Велика Британія у фінал Євробачення-2026

Як представник Великої п’ятірки, LOOK MUM NO COMPUTER автоматично потрапляє до фіналу, тому йому не потрібно брати участі у півфіналах.

Стосовно перемоги на Євробаченні-2026, Сему прогнозують менше 1%, а він сам знаходиться на 20 позиції у рейтингу всіх претендентів.

Фото: Eurovision.com.

