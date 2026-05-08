Литва на Євробаченні-2026: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más, пісня про бажання жити на повну

Lion Ceccah — литовський співак і перформер, боротиметься за перемогу від Литви на Євробаченні 2026 у Відні з піснею Sólo Quiero Más.

Яке послання несе пісня Lion Ceccah і чи є в нього шанси підкорити Відень і стати його фаворитом — читай у матеріалі.

Хто представляє Литву на Євробаченні 2026

Lion Ceccah пройшов національний відбір EUROVIZIJA.LT 2026, який тривав кілька тижнів і переконливо переміг суперфіналі. Тоді саме підтримка публіки стала для нього вирішальною.

У фіналі конкурсу Lion Ceccah набрав 102 бали від журі і отримав близько 38.000 голосів глядачів.

Артист сподобався театральною подачею пісні, експресивною хореографією та поєднанням поп-музики з латинськими ритмами.

Його перемога на Національному відборі стала однією з найбільш обговорюваних у Литві тем шоу-бізу.

Хто такий Lion Ceccah

Справжнє ім’я виконавця — Томас Аленчікас, він із Вільнюса, отримав класичну музичну освіту в консерваторії Каролінішкес, де з дитинства вчився грати на скрипці. Потім вчився хоровому мистецтву у Pro-Musica Вільнюському університеті.

Навчався театральному мистецтву у Вільнюському коледжі. Там почав формуватися його стиль — поєднання музики, сцени й перформансу.

Перша популярність прийшла до нього у 2017 році під ім’ям Alen Chicco, коли взяв участь у шоу X Faktorius. Далі він почав активно розвивати сольну кар’єру. Паралельно він неодноразово пробував потрапити на Євробачення через національний відбір: у 2019 році став п’ятим, у 2020 та у 2023 зупинявся на півфіналах.

Томас має брата-близнюка Рокаса та публічно говорив про випадок гомофобного нападу на ного у 2020 році у Вільнюсі.

Про що пісня Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

У перекладі назва пісні означає: Я просто хочу більше.

Основна ідея треку — це бажання більшого від життя, любові, свободи та самовираження.

Співак говорить про внутрішній голод до емоцій і досвіду: коли того, що маєш, уже недостатньо, і хочеться вийти за межі звичного.

Хочеться більше любові, уваги, близькості, і водночас — отримати більшого від сцени, життя і свободи.

Чи пройде Литва у фінал Євробачення 2026

Станом на останні оновлення букмекерських прогнозів, Литва з піснею Lion Ceccah – “Sólo Quiero Más” не є фаворитом на перемогу, але виглядає як потенційний фіналіст із середніми шансами на топ-10–15.

А от шанс на перемогу у співака зовсім низький менше 1–3%.

Джерело: Еurovision.com.

