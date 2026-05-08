Погода в Івано-Франківську на червень 2026: зливи та грози зустрінуть місто вже на початку літа

Червень у Івано-Франківську — це місяць контрастів: ясні сонячні ранки, що раптово змінюються грозами, затишні вечори у місті та бурхливі зливи, після яких повітря пахне свіжістю і травою.

Щоб знати наперед, коли збиратися на прогулянку, а коли брати парасольку — читай, яка буде погода в Івано-Франківську на червень 2026 у матеріалі.

Погода в Івано-Франківську на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Початок місяця видасться справді літнім: всі перші 10 днів червня прогнозуються переважно сонячні та теплі. Особливо щедрим на ясне небо стане 1, 4, 5 та 7 червня. В інші дні на небі час від часу сонце закриватимуть хмари.

Тепло у перші дні місяця в Івано-Франківську буде відчутним: вдень термометр підніматиметься до +20…+24°C, а вночі залишатиметься комфортним у межах +9…+13°C. Вже з самого початку місяця краще планувати зустрічі чи прогулянки зі знайомими, адже надалі погода буде погіршуватись.

Погода в Івано-Франківську в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина місяця принесе як прояснення, так і активні зливи — і вони чергуватимуться доволі непередбачувано. 11 та 12 числа прогнозуються зливи, 13 порадує переважно сонячною погодою, 14 — небо буде хмарне, а вже 15 вкотре підуть зливи з грозами.

Після короткого сонячного 16-18 чисел, у місті в котрий раз прогнозуються зливи 19 та 20 червня.

Температурний фон залишатиметься стабільним, навіть у дощові дні: вдень повітря прогріватиметься до +19…+23°C, а вночі тримається у межах +10…+14°C. Найтепліші дні декади — 17 та 18 червня, коли денна позначка сягне +23°C попри грози.

Прогноз погоди в Івано-Франківську на червень 2026: третя декада, з 21.06 по 30.06

Остання декада розпочнеться з кількох дощових днів — 21, 22 і 23 червня прогнозуються короткочасні опади, але без особливої інтенсивності.

А 24 числа місто немовби прокинеться: температура різко почне зростати, а 25 та 26 червня стануть найспекотнішими днями всього місяця. Ці дні варто занести у календар заздалегідь — як найкращий шанс для повноцінного літнього відпочинку на природі.

Утім разом із теплом прийдуть і грози: з 27 числа почнуться уже повноцінні грози, і лише 30 принесе відносне затишшя.

Температура наприкінці місяця злетить: вдень прогнозується до +22…+27°C, а ночі теж залишатимуться теплими — у межах +13…+15°C.

