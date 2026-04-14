Чи будуть заморозки в травні 2026 і які регіони у зоні найбільшого ризику

Синоптики пояснюють, що повністю виключати заморозки у травні 2026 не можна, але це не означає, що вони будуть повсюдними або тривалими.
Тож чи будуть заморозки в травні — який висновок можна зробити зараз, орієнтуючись на довгострокові прогнози погоди — у матеріалі.
Чи будуть заморозки в травні 2026: прогноз синоптиків
У травні зазвичай трапляються короткочасні похолодання, які пов’язані з надходженням арктичного повітря. Саме тоді можливі нічні заморозки, переважно на ґрунті.
Найчастіше вони бувають у першій половині травня і локально — в північних та західних регіонах України.
Цьогоріч квітневі заморозки прийшли після періоду достатньо тривалого потепління. Чи можна очікувати, що ситуація повториться у травні?
Синоптики наголошують, що травень часто має перехідний характер: вдень може бути тепло, а вночі — різке зниження температури.
Чи будуть ще заморозки в травні 2026: орієнтовно по регіонах України
Північ (Чернігівська, Сумська, Київська області)
- Найвищий ризик нічних заморозків у першій половині травня. Поки що найнижчі температурні показники в першій декаді травня становлять +3-4 градуси вночі.
Захід (Львівська, Волинська, Рівненська області)
- Заморозки можливі, 2 та 6 травня нічні показники становлять лише 2 градуси тепла. Прогнозуються часті дощі та прохолодні ночі на початку місяця.
Центр (Полтавська, Черкаська, Вінницька області)
- Переважно вже стабільне тепло. Але вночі 3 та 4 травня 2 градуси зі знаком плюс. Загалом морози в травні в цьому регіоні рідкісні, локальні й короткочасні.
Схід (Харківська, Луганська, Донецька області)
- Перехід до теплого сезону. Та суцільна хвиля похолодання на початку травня може торкнутися і східного регіону України. 3 та 4 травня вночі +3 градуси.
Південь (Одеська, Херсонська, Миколаївська області)
- Найменший ризик різких похолодань, зазвичай уже стабільно тепло.
Карпати
- Найбільша зона ризику. Заморозки можливі навіть у другій половині травня, особливо в горах і долинах.
Але візьми до уваги: довгострокові прогнози на травень 2026 по регіонах України наразі мають попередній характер. Зазвичай синоптики дають точні деталі лише за 7–10 днів до дати.
Джерело прогнозу погоди: Wisemeteo.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!