Чи будуть заморозки в травні 2026 і які регіони у зоні найбільшого ризику

Синоптики пояснюють, що повністю виключати заморозки у травні 2026 не можна, але це не означає, що вони будуть повсюдними або тривалими.

Тож чи будуть заморозки в травні — який висновок можна зробити зараз, орієнтуючись на довгострокові прогнози погоди — у матеріалі.

Чи будуть заморозки в травні 2026: прогноз синоптиків

У травні зазвичай трапляються короткочасні похолодання, які пов’язані з надходженням арктичного повітря. Саме тоді можливі нічні заморозки, переважно на ґрунті.

Найчастіше вони бувають у першій половині травня і локально — в північних та західних регіонах України.

Цьогоріч квітневі заморозки прийшли після періоду достатньо тривалого потепління. Чи можна очікувати, що ситуація повториться у травні?

Синоптики наголошують, що травень часто має перехідний характер: вдень може бути тепло, а вночі — різке зниження температури.

Чи будуть ще заморозки в травні 2026: орієнтовно по регіонах України

Північ (Чернігівська, Сумська, Київська області)

Найвищий ризик нічних заморозків у першій половині травня. Поки що найнижчі температурні показники в першій декаді травня становлять +3-4 градуси вночі.

Захід (Львівська, Волинська, Рівненська області)

Заморозки можливі, 2 та 6 травня нічні показники становлять лише 2 градуси тепла. Прогнозуються часті дощі та прохолодні ночі на початку місяця.

Центр (Полтавська, Черкаська, Вінницька області)

Переважно вже стабільне тепло. Але вночі 3 та 4 травня 2 градуси зі знаком плюс. Загалом морози в травні в цьому регіоні рідкісні, локальні й короткочасні.

Схід (Харківська, Луганська, Донецька області)

Перехід до теплого сезону. Та суцільна хвиля похолодання на початку травня може торкнутися і східного регіону України. 3 та 4 травня вночі +3 градуси.

Південь (Одеська, Херсонська, Миколаївська області)

Найменший ризик різких похолодань, зазвичай уже стабільно тепло.

Карпати

Найбільша зона ризику. Заморозки можливі навіть у другій половині травня, особливо в горах і долинах.

Але візьми до уваги: довгострокові прогнози на травень 2026 по регіонах України наразі мають попередній характер. Зазвичай синоптики дають точні деталі лише за 7–10 днів до дати.

Джерело прогнозу погоди: Wisemeteo.

