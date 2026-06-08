Погода у Львові на липень 2026: середина літа мине без сильної спеки

Липень — це серце літа, і Львів у цей час приваблює туристів і підштовхує містян до прогулянок у парках, відвідин фестивалів та вечірніх посиденьок у кав’ярнях на відкритих терасах.

Читай, яка бдуе погода у Львові на липень 2026 та до чого варто готуватися — в матеріалі.

Погода у Львові на липень 2026: перша декада, з 01.07 по 10.07

Почнеться місяць у Львові без особливого оптимізму: вже 1 липня у місті очікується дощ, тоді як 2–6 числа переважатиме хмарна або мінлива погода з короткочасними проясненнями.

Наприкінці декади ситуація знову ускладниться: 7, 8 та 10 числа у місті знову прогнозуються дощі, а 9 — хмарність буде суцільною без опадів.

Щодо температури: вдень повітря прогріватиметься до +21…+25°C, а вночі термометр не опускатиметься нижче +12…+15°C, що буде цілком комфортною температурою для сну навіть без кондиціонера.

Погода у Львові у липні 2026: друга декада, з 11.07 по 20.07

Середина місяця буде значно привітнішою. Переважатиме мінлива хмарність із регулярними проясненнями: особливо гарними обіцяють бути 15 та 19 липня. Єдиний дощовий день у цій десятиденці — 13 число, решта ж часу пройде без опадів.

Температурний режим поступово стабілізується: вдень прогнозується у межах +21…+25°C, тоді як вночі — +13…+15°C. До кінця декади місто остаточно увійде у стійке літо.

Прогноз погоди у Львові на липень 2026: третя декада, з 21.07 по 31.07

Фінальна частина місяця стане найтеплішою: з 21 по 25 число переважатиме мінлива хмарність із сонячними проміжками, а денна температура впевнено тримається на рівні +24…+26°C. Особливо ясним обіцяє бути 23 число.

Утім без сюрпризів не обійдеться: 26, 28 та 29 числа місто накриють грози. Попри це, температура не впаде — навіть у грозові дні вдень зберігатиметься +25…+26°C.

Завершиться місяць на теплій ноті: останні два дні місяця погода у Льввові передбачається до +26…+27°C удень і +13…+15°C уночі, що буде гарнии приводом для останніх літніх вилазок за місто перед серпнем.

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