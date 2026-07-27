У липні Росія знищила понад 1,5 млн українських книг: що відомо

Липень ще не закінчився, а українське книговидання вже зазнало удару, який складно осягнути цифрами. Російські ракети та дрони цілеспрямовано полюють на друкарні та склади, намагаючись перетворити на попіл українське слово.

Загальні втрати галузі лише за цей місяць перевищили 1,5 мільйона примірників.

Буданов: Це свідоме продовження Валуєвського циркуляра

Очільник ГУР Кирило Буданов провів чітку історичну паралель: те, що сьогодні роблять російські ракети, століття тому робили укази імперців. Саме в липні 1863 року з’явився Валуєвський циркуляр, а згодом — Емський указ.

— Мета була незмінною – позбавити українців мови, культури та пам’яті. Але Москва застрягла у своєму історичному болоті. Сьогодні за кожною українською книжкою стоять Сили оборони. Ми відбудуємо друкарні й надрукуємо нові наклади, — наголосив Буданов.

Масштаби катастрофи: від попелища на складах до мільйонних збитків

Віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна оприлюднила детальний звіт про руйнування. Основний удар припав на потужні підприємства галузі:

Друкарня КОНВІ ПЛЮС: знищено 5000 м² цехів та складів. Згоріли 600 тисяч готових книг і ще 350 тисяч примірників, які були в роботі. Збитки лише цього підприємства оцінюють у 110 млн грн;

Видавництво Книголав: внаслідок нічної атаки 19 липня було знищено склад видавництва. У вогні загинуло близько 250 тисяч книжок . На щастя, співробітники не постраждали.

Видавництво Місон: молодий проєкт, заснований наприкінці 2025 року, втратив усе — офіс, техніку та весь наклад своєї першої книги.

Як держава рятуватиме видавців

Попри колосальні втрати, галузь не залишать наодинці з бідою. Мінекономіки спільно з Українською видавничою асоціацією розробили механізми підтримки:

Гранти на відновлення: друкарні можуть розраховувати на суму до 16 млн грн для закупівлі нового обладнання. Страхування ризиків: передбачено компенсації за пошкоджене майно до 30 млн грн . Підтримка книгарень: у планах — субсидії на оренду приміщень та розширення програми єКнига. Бібліотечні фонди: оновлення програми поповнення публічних бібліотек новими виданнями.

— Росія воює не лише проти людей, а й проти нашого майбутнього. Але кожна спалена книга — це лише додаткова мотивація для нас бути ще стійкішими, — зазначають у видавництві Книголав.

Попри затримки із замовленнями через втрату складів, видавці закликають українців продовжувати купувати своє та підтримувати армію — єдиний щит, який здатен зупинити культурний геноцид.

ГГоловне фото: Тетяна Бережна.

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