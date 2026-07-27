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У липні Росія знищила понад 1,5 млн українських книг: що відомо

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Буданов та Бережна прокоментували масове знищення книжок

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