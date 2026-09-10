Індекс інфляції за серпень 2026: що подорожчало, а що подешевшало

Влітку сезонні овочі та фрукти традиційно дешевшають, і це впливає на загальний рівень інфляції. Як змінилися ціни в Україні у серпні 2026 року та яким був індекс інфляції — розповідаємо в матеріалі.
Індекс інфляції за серпень 2026
У серпні 2026 споживчі ціни в Україні порівняно з липнем зросли на 0,1%.
Проти серпня 2025 — інфляція становила 8,1%. Базова інфляція за місяць була дещо вищою — 0,5%, а за рік також склала 8,1%.
Такі дані оприлюднив Держстат в експрес-випуску Індекси цін у серпні 2026 року від 9 вересня 2026.
Загалом серпень був доволі контрастним для різних категорій товарів.
Найбільше подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої — у середньому на 1,3%.
Що подешевшало в серпні 2026
- сезонні овочі — на 18,3%;
- сезонні фрукти — на 12%;
- продукти харчування та безалкогольні напої — на 1,3%;
- масло — на 0,6%.
Одяг і взуття стали дешевшими на 2,5%.
Але є продукти, які подорожчали.
На 0,6–4% зросли ціни на яйця, цукор, рибу та рибні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби та кисломолочну продукцію.
Алкогольні напої й тютюнові вироби за місяць подорожчали на 1,5%, зокрема тютюнові вироби — на 2,1%.
Також вдарили по гаманцю оновлені тарифи на комунальні послуги та транспорт.
Що найбільше подорожчало у серпні 2026
- водопостачання — на 16,8%;
- каналізація — на 16,7%;
- паливо та мастила — на 8,1%;
- автодорожній пасажирський транспорт — на 6,6%;
- алкоголь і тютюн — на 1,5%;
- житло, вода, електроенергія, газ та паливо — на 1,3%.
Таким чином індекс інфляції Держстату відображає коливання вартості товарів і послуг, які купувало населення протягом серпня 2026.
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