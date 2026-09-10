Для тебе Економія

Індекс інфляції за серпень 2026: що подорожчало, а що подешевшало

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 15:00 2 хв.
індекс інфляції серпень 2026
Фото Pexels

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