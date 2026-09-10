Індекс інфляції за серпень 2026: що подорожчало, а що подешевшало

Влітку сезонні овочі та фрукти традиційно дешевшають, і це впливає на загальний рівень інфляції. Як змінилися ціни в Україні у серпні 2026 року та яким був індекс інфляції — розповідаємо в матеріалі.

Індекс інфляції за серпень 2026

У серпні 2026 споживчі ціни в Україні порівняно з липнем зросли на 0,1%.

Проти серпня 2025 — інфляція становила 8,1%. Базова інфляція за місяць була дещо вищою — 0,5%, а за рік також склала 8,1%.

Такі дані оприлюднив Держстат в експрес-випуску Індекси цін у серпні 2026 року від 9 вересня 2026.

Загалом серпень був доволі контрастним для різних категорій товарів.

Найбільше подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої — у середньому на 1,3%.

Що подешевшало в серпні 2026

сезонні овочі — на 18,3% ;

; сезонні фрукти — на 12% ;

; продукти харчування та безалкогольні напої — на 1,3% ;

; масло — на 0,6%.

Одяг і взуття стали дешевшими на 2,5%.

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Але є продукти, які подорожчали.

На 0,6–4% зросли ціни на яйця, цукор, рибу та рибні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби та кисломолочну продукцію.

Алкогольні напої й тютюнові вироби за місяць подорожчали на 1,5%, зокрема тютюнові вироби — на 2,1%.

Також вдарили по гаманцю оновлені тарифи на комунальні послуги та транспорт.

Що найбільше подорожчало у серпні 2026

водопостачання — на 16,8% ;

; каналізація — на 16,7% ;

; паливо та мастила — на 8,1% ;

; автодорожній пасажирський транспорт — на 6,6% ;

; алкоголь і тютюн — на 1,5% ;

; житло, вода, електроенергія, газ та паливо — на 1,3%.

Таким чином індекс інфляції Держстату відображає коливання вартості товарів і послуг, які купувало населення протягом серпня 2026.

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