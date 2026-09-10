Літак Зеленського та дрон РФ у Молдові: що наразі відомо про інцидент

У вівторок, 8 вересня, коли президент України Володимир Зеленський летів із Молдови в Норвегію на похорон короля Гаральда V, його літак ледь не атакував дрон РФ.

Розповідаємо усе, що наразі відомо про інцидент із літаком Зеленського в аеропорту Молдови.

Інцидент із літаком Зеленського: що відомо

8 вересня Володимир Зеленський відвідав похорон короля Норвегії Гаральда V. Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере повідомив місцевому ЗМІ NRK про те, що перед візитом в Осло у літак Зеленського “ледь не влучив дрон”.

— У його літак ледь не влучив дрон, коли він злітав із Молдови. Це реальність, з якою йому доводиться мати справу, — сказав міністр.

У відповідь на подальші запитання ЗМІ в офісі прем’єр-міністра Норвегії зазначили, що через загрозу дрона рейс Зеленського до Осло був затриманий, однак не відомо, наскільки близько був цей дрон.

Тим часом посол Молдови в США Владислав Кульмінський розповів CNN, що інцидент з літаком Зеленського, ймовірно, “не був випадковістю”. За його словами, російський безпілотник затримав виліт президента України до Норвегії. Молдова закрила свій повітряний простір після того, як виявила вторгнення реактивного БпЛА.

— Ми не віримо в те, що реактивні дрони просто залітають на територію Молдови з метою спостереження, поки літак президента України перебуває на землі в аеропорту, ​​– сказав Кульмінський.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи вважає влада Молдови, що БпЛА спрямували на Володимира Зеленського, посол зазначив, що триває розслідування, тож “занадто рано робити висновки”.

Як передає Associated Press, президентський борт чекав у міжнародному аеропорту Кишинева дозволу на зліт і отримав його вже після того, як було встановлено, що дрон упав. Він вибухнув приблизно за 160 кілометрів від кишиневського аеропорту.

Своєю чергою Зеленський та представники Офісу президента (ОП) не коментували цей інцидент офіційно. Як повідомляє ВВС Україна, в чаті пресслужби ОП із представниками медіа відповіді на прохання прокоментувати інцидент з літаком у Молдові не було. Замість цього у чаті оприлюднили новину про зустріч Зеленського дорогою до Канади з міністеркою закордонних справ Ісландії.

Як повідомило Суспільне із посиланням на джерело в ОП, на момент вильоту борта президента до Осло, у повітряному просторі Молдови літали два безпілотники РФ. За їхнім рухом стежили і чекали, коли БпЛА зникнуть з радарів. Президентський літак ще не злетів на цей момент, що підтверджують також дані на трекері польотів AirNavRadar.

За словами джерела, українці пропонували підняти винищувач F-16, щоб збити дрон, однак це не знадобилося. Один із дронів локаційно втратили в районі села Стурзень, рух другого не відстежували.

У Кремлі інцидент із літаком Зеленського та російським дроном не коментували.

Зазначимо, що у ніч проти 9 вересня ударні безпілотники РФ атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні України з Молдовою. Внаслідок обстрілу була пошкоджена інфраструктура КПП, серед цивільних є загиблі та постраждалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!