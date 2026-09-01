Загинуло 12 людей: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки на Україну 1 вересня

В Україні у вівторок, 1 вересня, з ночі триває ліквідація наслідків масованої атаки росіян. Лише в Києві та Київській області майже 350 рятувальників усувають наслідки обстрілів. Загалом через атаку росіян загинуло 12 людей.

Про це розповів сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Обстріл України 1 вересня 2026: що відомо про ситуацію у громадах

Упродовж ночі 1 вересня російські війська продовжили застосовувати по українській території реактивні дрони та балістичні ракети. Унаслідок цих ударів загинули цивільні та зруйновано значну кількість об’єктів інфраструктури у різних громадах країни.

Як зазначив Зеленський, на Київщині є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Зокрема, у місті Бориспіль був пошкоджений пʼятиповерховий будинок, звідти евакуювали 50 людей. Крім того, росіяни ударили по місцевих підприємствах. Унаслідок обстрілу Борисполя загинуло четверо людей, ще 13 постраждали.

У Києві унаслідок ворожого удару по залізничному депо загинуло семеро людей.

Також президент зазначив, що з вечора 31 серпня російські війська били КАБами й ударними дронами по Одесі та Одеському регіону. В області тисячі родин злишились без електропостачання, наразі тривають ремонтні роботи. Окрім цього, були пошкоджені пункт пропуску на кордоні з Румунією й експортна інфраструктура.

Вказується, що під обстрілами російської армії також перебували Херсонщина, Донеччина, Запоріжжя, Харківщина, Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Зеленський повідомив, що унаслідок цієї атаки на Україну загинуло 12 людей, зокрема громадянин Індії, ще десятки отримали поранення.

Окрім цієї інформації голова держави також зазначив, що росіяни прораховують свої атаки так, щоб завдати максимальної шкоди. Їм це вдається тоді, коли у українського війська недостатньо засобів протиповітряної оборони.

— Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках PURL і двосторонніх постачань, і дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги, — йдеться у повідомленні Зеленського.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна має суттєві проблеми із захистом від балістичних ракет росіян. Якою буде ситуація взимку, точно спрогнозувати складно. Однак президент Володимир Зеленський заявив, що доля українських міст сьогодні залежить від готовності США передати хоча б 5% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot. У такому разі це дасть можливість пройти зиму.

Фото: ДСНС Києва

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