Для тебе Війна в Україні

Загинуло 12 людей: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки на Україну 1 вересня

Марина Слизовська 01 Вересня 2026, 13:18 2 хв.
Обстріл України 1 вересня 2026

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