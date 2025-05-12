Ракета Бандероль: характеристики та які країни допомагають РФ у її створенні

Головне управління розвідки України розповіло нові технічні деталі російської крилатої ракети S8000 Бандероль, яку нещодавно почали застосовувати окупанти. Стало відомо, що розробник ракети — підсанкційне підприємство Кронштадт.

Основним її носієм є БпЛА Оріон, який виготовляє та ж компанія. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н. Розповідаємо, які технічні характеристики.

Бандероль: що це за ракета та які її характеристики

Ракета особлива тим, що здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих російських ракет на кшталт Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69 тощо.

При цьому Бандероль зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети. Зброя оснащена бойовою частиною вагою до 150 кг та здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовує авіаційний гас.

Defense Express додають, що Бандероль здатна розвивати максимальну швидкість до 650 км/год, а крейсерську — до 560 км/год. Габарити ракети:

довжина — близько 5 м;

розмах крил — 2,2 м;

діаметр корпусу — 30 см;

бойова частина ракети — ОФБЧ-150.

В ГУР зазначили, що для виробництва ракети використовують іноземні компоненти виробництва Китаї, Японії, Південної Кореї, США, Швейцарії тощо. Зокрема там виділили такі деталі:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — двигун для авіамоделювання, який продається навіть на онлайн-майданчиках, наприклад AliExpress (орієнтовна вартість — $16 тисяч);

телеметричний модуль RFD900x виробництва Австралії або ж його китайська копія;

інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

завадозахищена CRP-антена Комета-М8 виробництва РФ, яка також використовується у БпЛА Герань;

майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу Чип и дип — одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки, який перебуває у санкційному списку США та України, але відсутній у Японії, Австралії, Швейцарії, Канаді та ЄС загалом.

ГУР вдалося ідентифікувати понад 20 ключових компонентів ракети S8000 Бандероль, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.

А звідки Росія бере мікрочипи для своїх ракет та які західні компанії постачають їх ворогу, попри санкції — розповідали раніше.

Фото: Defense Express

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