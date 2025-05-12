Ракета Бандероль: характеристики та які країни допомагають РФ у її створенні

Головне управління розвідки України розповіло нові технічні деталі російської крилатої ракети S8000 Бандероль, яку нещодавно почали застосовувати окупанти. Стало відомо, що розробник ракети — підсанкційне підприємство Кронштадт. Основним її носієм є БпЛА Оріон, який виготовляє та ж компанія. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н. Розповідаємо, які технічні характеристики. Бандероль: що це за ракета та які її характеристики Ракета особлива тим, що здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих російських ракет на кшталт Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69 тощо.При цьому Бандероль зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети. Зброя оснащена бойовою частиною вагою до 150 кг та здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовує авіаційний гас. Defense Express додають, що Бандероль здатна розвивати максимальну швидкість до 650 км/год, а крейсерську — до 560 км/год. Габарити ракети: довжина — близько 5 м; розмах крил — 2,2 м; діаметр корпусу — 30 см; бойова частина ракети — ОФБЧ-150. В ГУР зазначили, що для виробництва ракети використовують іноземні компоненти виробництва Китаї, Японії, Південної Кореї, США, Швейцарії тощо. Зокрема там виділили такі деталі: реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — двигун для авіамоделювання, який продається навіть на онлайн-майданчиках, наприклад AliExpress (орієнтовна вартість — $16 тисяч); телеметричний модуль RFD900x виробництва Австралії або ж його китайська копія; інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження; акумуляторні батареї Murata (Японія); сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея); завадозахищена CRP-антена Комета-М8 виробництва РФ, яка також використовується у БпЛА Герань; майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників. Читати на тему Іноземні компоненти в ракетах KN-23/KN-24: як Росія застосовує їх проти України Ракети KN-23/KN-24, що використовує Росія в Україні, містять іноземні компоненти. Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу Чип и дип — одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки, який перебуває у санкційному списку США та України, але відсутній у Японії, Австралії, Швейцарії, Канаді та ЄС загалом. ГУР вдалося ідентифікувати понад 20 ключових компонентів ракети S8000 Бандероль, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання. А звідки Росія бере мікрочипи для своїх ракет та які західні компанії постачають їх ворогу, попри санкції — розповідали раніше. Фото: Defense ExpressА ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, зброя, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter