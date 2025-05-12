Ракета Бандероль: характеристики и какие страны помогают РФ в ее создании

Главное управление разведки Украины рассказало о новых технических деталях российской крылатой ракеты S8000 Бандероль, которую недавно начали применять оккупанты. Стало известно, что разработчик ракеты — подсанкционное предприятие Кронштадт. Основным ее носителем является БпЛА Орион, который производит та же компания. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н. Рассказываем, какие технические свойства. Бандероль: что это за ракета и какие ее характеристики Ракета особенна тем, что способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых российских ракет по типу Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69 и т.д.При этом Бандероль сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты. Оружие оснащено боевой частью весом до 150 кг и способно преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива использует авиационный керосин. Defense Express добавляют, что Бандероль способна развивать максимальную скорость до 650 км/ч, а крейсерскую — до 560 км/ч. Габариты ракеты: длина — около 5 м; размах крыльев — 2,2 м; диаметр корпуса — 30 см; боевая часть ракеты — ОФБЧ-150. В ГУР отметили, что для производства ракеты используют иностранные компоненты производства Китая, Японии, Южной Кореи, США, Швейцарии и т.д. В частности, там выделили следующие детали: реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) — двигатель для авиамоделирования, продающийся даже на онлайн-площадках, например AliExpress (ориентировочная стоимость — $16 тысяч); телеметрический модуль RFD900x производства Австралии или его китайская копия; инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения; аккумуляторные батареи Murata (Япония); сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея); помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 производства РФ, которая также используется в БпЛА Герань; около двух десятков микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей. Читать по теме Иностранные компоненты в ракетах KN-23/KN-24: как Россия применяет их против Украины Ракеты KN-23/KN-24, которые использует Россия в Украине, содержат иностранные компоненты. Как это стало возможным – читайте в расследовании. Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть Чип и дип — одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники, который находится в санкционном списке США и Украины, но отсутствует в Японии, Австралии, Швейцарии, Канаде и ЕС в целом. ГУР удалось идентифицировать более 20 ключевых компонентов ракеты S8000 Бандероль, а также около 30 предприятий, вовлеченных в ее производство или поставку. А откуда Россия берет микрочипы для своих ракет и какие западные компании поставляют их врагу, несмотря на санкции, рассказывали ранее. Фото: Defense ExpressА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, оружие, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter