Ракета Бандероль: характеристики и какие страны помогают РФ в ее создании

Главное управление разведки Украины рассказало о новых технических деталях российской крылатой ракеты S8000 Бандероль, которую недавно начали применять оккупанты. Стало известно, что разработчик ракеты — подсанкционное предприятие Кронштадт.

Основным ее носителем является БпЛА Орион, который производит та же компания. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н. Рассказываем, какие технические свойства.

Бандероль: что это за ракета и какие ее характеристики

Ракета особенна тем, что способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых российских ракет по типу Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69 и т.д.

При этом Бандероль сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты. Оружие оснащено боевой частью весом до 150 кг и способно преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива использует авиационный керосин.

Defense Express добавляют, что Бандероль способна развивать максимальную скорость до 650 км/ч, а крейсерскую — до 560 км/ч. Габариты ракеты:

длина — около 5 м;

размах крыльев — 2,2 м;

диаметр корпуса — 30 см;

боевая часть ракеты — ОФБЧ-150.

В ГУР отметили, что для производства ракеты используют иностранные компоненты производства Китая, Японии, Южной Кореи, США, Швейцарии и т.д. В частности, там выделили следующие детали:

реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) — двигатель для авиамоделирования, продающийся даже на онлайн-площадках, например AliExpress (ориентировочная стоимость — $16 тысяч);

телеметрический модуль RFD900x производства Австралии или его китайская копия;

инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;

аккумуляторные батареи Murata (Япония);

сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);

помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 производства РФ, которая также используется в БпЛА Герань;

около двух десятков микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть Чип и дип — одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники, который находится в санкционном списке США и Украины, но отсутствует в Японии, Австралии, Швейцарии, Канаде и ЕС в целом.

ГУР удалось идентифицировать более 20 ключевых компонентов ракеты S8000 Бандероль, а также около 30 предприятий, вовлеченных в ее производство или поставку.

А откуда Россия берет микрочипы для своих ракет и какие западные компании поставляют их врагу, несмотря на санкции, рассказывали ранее.

Фото: Defense Express

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