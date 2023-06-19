Одна летит, а другая — падает! Чем отличается баллистическая ракета от крылатой

В своих попытках уничтожить все живое на своем пути, российские оккупанты постоянно пытаются использовать различные виды вооружения. В частности, это касается и ракет.

А после очередных сирен и обстрелов все чаще возникает вопрос, какая же разница между ними — баллистическими и крылатыми ракетами, которыми враг забрасывает украинские населенные пункты.

Чем отличается баллистическая ракета от крылатой

В прямом эфире подкаста Фронтова поплава глава фонда Повернись живим Тарас Чмут объяснил разницу между крылатой и баллистической ракетами.

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Одна летит, а другая — падает, — коротко подметил сначала основатель подкаста Олег Новиков.

Тарас Чмут несколько подробнее объяснил, что крылатую ракету можно сравнить с самолетом или беспилотником, который летит низко (от нескольких десятков до нескольких сотен метров над землей, — ред.) на обычно дозвуковой скорости и способен изменять траекторию движения и держаться условно горизонтально в воздухе. Но ее можно легче увидеть, чем баллистическую, и сбить с ПЗРК.

Также одна из особенностей крылатой ракеты — она может преодолеть большее расстояние, чем баллистическая.

В свою очередь баллистическая ракета отличается тем, что поднимается высоко, а затем по баллистической траектории падает на цель. Поэтому ее сложнее обнаружить и сбить, чем крылатую.

То есть, если крылатая ракета летит по прямой траектории над землей, огибая рельеф местности, то баллистическая летит очень высоко вверх, а затем падает.

В большинстве своем баллистические ракеты способны подниматься на несколько десятков, а порой и до 100 км над поверхностью земли, а падают в определенную точку уже после отработки горючего.

Но, несмотря на то, что они летят по заданной траектории, эти виды снарядов могут отклоняться и возвращаться на нее несколько раз за полет. Сложнее сбивать баллистическую ракету еще и из-за ее скорости на конечном участке и высоты, на которую она взлетает на начальном этапе после запуска.

Есть принципиальная разница. Крылатая ракета — это что-то вроде беспилотника или самолета, а баллистическая — вроде мины, летящей на 100 км вверх, а затем падает.

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