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Одна летить, а інша — падає! Чим відрізняється балістична ракета від крилатої

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Червня 2023, 22:00
чим відрізняється балістична ракета від крилатої
Фото: Unsplash

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