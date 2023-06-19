Одна летить, а інша — падає! Чим відрізняється балістична ракета від крилатої

У своїх спробах знищити все живе на своєму шляху, російські окупанти повсякчас намагаються використовувати різні види озброєння. Зокрема це стосується й ракет.

А після чергових сирен та обстрілів все частіше постає питання, яка ж різниця між ними — балістичними та крилатими ракетами, якими ворог закидує українські населені пункти.

Чим відрізняється балістична ракета від крилатої

В прямому ефірі подкасту Фронтова поплава голова фонду Повернись Живим Тарас Чмут пояснив різницю між крилатою та балістичною ракетами.

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Одна летить, а інша — падає, — коротко підмітив спочатку засновник подкасту Олег Новіков.

Тарас Чмут трохи детальніше пояснив, що крилату ракету можна порівняти з літаком чи безпілотником, який летить низько (від кількох десятків до кількох сотень метрів над землею, — ред.) на зазвичай дозвуковій швидкості, здатна змінювати траєкторію руху та триматись умовно горизонтально у повітрі. Та її можна легше побачити, ніж балістичну, та збити з ПЗРК.

Також одна з особливостей крилатої ракети — вона може подолати більшу відстань, ніж балістична.

Своєю чергою балістична ракета відрізняється тим, що піднімається високо, а потім по балістичній траєкторії падає на ціль. Тому її складніше виявити та збити, ніж крилату.

Тобто якщо крилата ракета летить по прямій траекторії над землею, огинаючи рельєф місцевості, то балістична летить дуже високо вгору, а потім падає.

Здебільшого балістичні ракети здатні підійматись на кілька десятків, а часом і до 100 км над поверхнею землі, а падають у визначену точку вже після відпрацювання пального.

Та попри те, що вони летять за заданою траєкторією, ці види снарядів можуть відхилятись та повертатись на неї кілька разів за політ. Складніше збивати балістичну ракету ще й через її швидкість на кінцевій ділянці та висоту, на яку вона злітає на початковому етапі після запуску.

Є принципова різниця. Крилата ракета — це щось на зразок безпілотника або літака, а балістична — на зразок міни, яка летить на 100 км вверх, а потім падає.

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