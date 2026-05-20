З кого знімуть бронь у 2026 році: хто знаходиться в зоні ризику

Бронювання є особливою формою відстрочки, яка надається фахівцям, чия діяльність є критично важливою для стабільного функціонування оборонно-промислового комплексу, економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

У 2026 році уряд оновив правила надання цього спецстатусу, запровадивши як суворі критерії для кандидатів, так і розширивши можливості для стратегічних підприємств.

Водночас законодавством чітко визначено перелік умов, за яких військовозобов’язані громадяни не підлягають бронюванню, а також випадки, коли вже чинна відстрочка може бути анульована достроково — подробиці читай в матеріалі.

З кого знімуть бронювання у 2026 році: основні категорії осіб

Ключовим фінансовим критерієм для погодження броні є рівень офіційної заробітної плати працівника. У 2026 році встановлено жорстку зарплатну межу — щомісячний дохід військовозобов’язаного має становити не менше 2,5 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 21 617,50 гривні.

Якщо офіційний оклад працівника є нижчим за цей показник, система автоматично відхилить заявку на бронювання.

Крім того, отримати відстрочку неможливо для осіб, які працевлаштовані неофіційно, оскільки вони не перебувають у штаті підприємства, і електронні реєстри їх не відображають.

Окрему групу ризику становлять громадяни, які мають проблеми з військовим обліком. Відмова у бронюванні гарантовано надійде, якщо чоловік виключений з військового обліку, не уточнив свої персональні дані в системі Оберіг або перебуває в офіційному розшуку ТЦК та СП.

Щоправда, для підприємств оборонно-промислового комплексу діє виключення: у разі виявлення порушень обліку їхнім працівникам можуть надати тимчасову відстрочку на 45 днів, протягом яких громадянин зобов’язаний знятися з розшуку, усунути невідповідності в документах та сплатити адміністративний штраф, після чого оформлюється повноцінна бронь.

Також сервіс Дія відхилить запит, якщо особа вже має дійсну відстрочку від мобілізації за іншими законодавчими підставами.

Військовий юрист Михайло Лобунько в коментарі РБК-Україна наголошує, що чинне законодавство містить вичерпний перелік підстав для дострокового позбавлення працівника легітимної відстрочки. Бронювання автоматично скасовується у таких випадках:

Звільнення працівника з підприємства — трудові відносини припиняються, відповідно, анулюється і прив’язаний до посади спецстатус;

Втрата підприємством статусу критично важливого — якщо державний орган, який видавав такий статус, скасовує своє рішення через невідповідність компанії критеріям, наявність податкових боргів тощо;

Ліквідація або повне припинення діяльності установи;

Ініціатива самого роботодавця — керівник має право подати обґрунтоване клопотання про скасування броні конкретному співробітнику через Дію, але таку процедуру дозволено проводити не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів;

Невиконання умов бронювання — зокрема, перевищення встановлених лімітів та квот.

Водночас внутрішні кадрові ротації не є загрозою для захищеності працівника. Якщо заброньованого спеціаліста переводять на іншу посаду або в інший структурний підрозділ у межах одного й того самого підприємства, його відстрочка продовжує діяти автоматично.

Роботодавець зобов’язаний лише протягом трьох робочих днів офіційно повідомити ТЦК та СП про зміни, після чого оновлений статус відобразиться у застосунку Резерв+.

