Суд — не найкращий варіант? Чи можна оскаржити рішення ВЛК та як це зробити: пояснив адвокат

Проходження військово-лікарської комісії або ВЛК відбувається після вручення повістки, та у випадку, якщо підстав для відстрочки немає. Комісія видає висновок про придатність чи непридатність до служби.

Якщо ти не погоджуєшся з комісією, ти можеш оскаржити рішення ВЛК. Факти ICTV поспілкувалися з головою адвокатського об’єднання Кравець і партнери, адвокатом Ростиславом Кравцем та дізналися, як оскаржити рішення ВЛК.

Як оскаржити рішення ВЛК та скільки часу на це є: пояснив адвокат

З практики адвокатів оскаржити рішення ВЛК досить реально в тому випадку, якщо є очевидне порушення. Підстави для оскарження, безпосередньо придатності чи непридатності до військової служби зазначені у наказі №402 Міністерства оборони України.

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У призовника є два варіанти боротьби за свої права: досудовий чи судовий порядок. Можна звернутися до центральної військово-лікарської комісії або військово-лікарської комісії вищого рівня або ж до суду.

Адвокат радить оскаржувати рішення у ВЛК вищого рівня, адже так результат буде швидшим. ВЛК вищого рівня можуть переглядати рішення будь-яких місцевих комісій.

Якщо ж ти оскаржуєш рішення ВЛК через суд, то пам’ятай, що ця установа не може встановити непридатність призовника до служби. Суд лише скасовує рішення та зобов’язує повторно пройти відповідних лікарів, — каже Ростислав Кравець.

Важливо зазначити, що процес оскарження не зупиняє процесу мобілізації, направлення військової частини. Трапляються випадки, коли обмежено придатних осіб відправляють на службу до судових засідань. Тому варто ретельно обдумати, за що боротиметеся в суді.

Документи для оскарження рішення ВЛК

Заява. У ній описати, з якими висновками ти не згоден(-а), вказати персональні дані. Медичні документи, які не врахувала ВЛК. Витяг з висновку ВЛК.

Пакет документів відправляється замовним листом до ВЛК вищого рангу. Якщо в тебе є електронний цифровий підпис, ти можеш зробити це онлайн. Читай, як підписати документи електронним підписом.

Якщо ВЛК вищого рангу виявить порушення, попереднє рішення буде скасоване, а військовозобов’язаний(-а) буде направлений(-а) на повторний медогляд. У середньому на оскарження може знадобитися 1,5-3 місяці.

На оскарження рішення в судовому порядку є шість місяців. Терміну на оскарження у досудовому порядку немає. Займатися оскарженням можна самостійно, але для судового розгляду краще звернутися по допомогу фахівців.

Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати обмежено придатних осіб.

Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

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