Суд — не лучший вариант? Можно ли обжаловать решение ВВК и как это сделать: объяснил адвокат

Прохождение военно-врачебной комиссии или ВВК происходит после вручения повестки и в случае, если оснований для отсрочки нет. Комиссия выдает заключение о пригодности или непригодности к службе.

Если ты не согласен(-а) с комиссией, ты можешь обжаловать решение ВВК. Факты ICTV пообщались с главой адвокатского объединения Кравец и партнеры, адвокатом Ростиславом Кравцом и узнали, как обжаловать решение ВВК.

Как обжаловать решение ВВК и сколько времени на это есть: объяснил адвокат

Из практики адвокатов обжаловать решение ВВК достаточно реально в том случае, если есть очевидное нарушение. Основания для обжалования, непосредственно пригодности или непригодности военной службы указаны в приказе №402 Министерства обороны Украины.

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У призывника есть два варианта борьбы за свои права: досудебный или судебный порядок. Можно обратиться в центральную военно-врачебную комиссию или военно-врачебную комиссию высшего уровня или же в суд.

Адвокат советует обжаловать решение в ВВК высшего уровня, ведь так результат будет быстрее. ВВК высшего уровня могут пересматривать решения любых местных комиссий.

Если ты обжалуешь решение ВВК через суд, то помни, что это учреждение не может установить непригодность призывника к службе. Суд только отменяет решение и обязывает повторно пройти соответствующих врачей, — говорит Ростислав Кравец.

Важно отметить, что процесс обжалования не останавливает процесс мобилизации, направление воинской части. Бывают случаи, когда ограниченно пригодных лиц отправляют на службу до судебных заседаний. Поэтому стоит тщательно обдумать, за что будете бороться в суде.

Документы для обжалования решения ВВК

Заявление. В нем описать, с какими выводами ты не согласен(-а), указать персональные данные. Медицинские документы, которые не учла ВВК. Выписка из заключения ВВК.

Пакет документов отправляется заказным письмом в ВВК высшего ранга. Если у тебя есть электронная цифровая подпись, ты можешь сделать это онлайн. Читай, как подписать документы электронной подписью.

Если ВВК высшего ранга выявит нарушения, предыдущее решение будет отменено, а военнообязанный(-ая) будет направлен(-а) на повторный медосмотр. В среднем на обжалование может потребоваться 1,5-3 месяца.

На обжалование решения в судовом порядке есть шесть месяцев. Срок на обжалование в досудебном порядке отсутствует. Заниматься обжалованием можно самостоятельно, но для судебного разбирательства лучше обратиться за помощью специалистов.

Ранее мы рассказывали, могут ли мобилизовать ограниченно пригодных лиц.

Фото: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

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