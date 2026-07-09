Как часто нужно проходить ВВК в 2026 году: официальные требования во время военного положения

В 2026 году в Украине проходить ВВК (военно-врачебную комиссию) придется по обновленным нормам, действующим в условиях военного положения и касающихся как военных, так и военнообязанных, в том числе забронированных работников и лиц с отсрочкой.

Как часто нужно проходить ВВК разным категориям людей — детали в материале.

Как часто нужно проходить ВВК во время действия военного положения

В период военного положения заключение ВВК действительно только один год.

Поэтому тем, кто проходил комиссию в конце 2025 года, придется снова пройти медосмотр по новому направлению в конце 2026.

За неявку или несвоевременное прохождение предусмотрены штрафы в размере от 17 000 до 25 500 грн, а также административная или даже уголовная ответственность. При этом сама процедура стала удобнее благодаря электронным направлениям и возможностям телемедицины, однако важно заранее подготовить все необходимые документы и медицинские справки.

Как часто нужно проходить ВВК ограниченно пригодным

В 2024 году статус Ограниченно пригодный был упразднен.

Согласно Закону Украины от 21.03.2024 № 3621-IX, граждане в возрасте от 25 до 60 лет, ранее имевшие этот статус, обязаны были пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года.

Это касается всех, кроме лиц, имеющих официально подтвержденную инвалидность. Остальные должны самостоятельно обратиться в ТЦК или через приложение Резерв+, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию.

Как часто нужно проходить ВВК забронированным работникам и лицам с отсрочкой

Независимо от того, есть ли бронирование или отсрочка, требование ежегодного прохождения ВВК остается актуальным для всех.

Поэтому в 2026 все военнообязанные, включая военных, забронированных работников и лиц с отсрочкой, обязаны пройти военно-врачебную комиссию — один раз в год.

За невыполнение этих требований нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали, можно ли оспорить решение ВВК и как это сделать, объяснил адвокат.

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