Як часто потрібно проходити ВЛК у 2026 році: офіційні вимоги під час воєнного стану

У 2026 році в Україні проходити ВЛК (військово-лікарську комісію) доведеться за оновленими нормами, які діють в умовах воєнного стану і стосуються як військових, так і військовозобов’язаних, в тому числі заброньованих працівників та осіб з відстрочкою.

Як часто потрібно проходити ВЛК різним категоріям людей — деталі у матеріалі.

Як часто потрібно проходити ВЛК під час воєнного стану

Згідно з пунктом 63 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 16.05.2024 №560, військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, не мають проходити ВЛК.

Виключення — випадки, коли такі особи приймаються на військову службу за контрактом, або їх визнали обмежено придатними, але вони не проходили повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Також особа має право пройти медичний огляд за власним бажанням.

Як часто потрібно проходити ВЛК обмежено придатним

У 2024 році статус Обмежено придатний був скасований.

Відповідно до Закону України від 21.03.2024 № 3621-IX, громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше мали цей статус, зобов’язані пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року.

Це стосується всіх, окрім тих осіб, які мають офіційно підтверджену інвалідність. Решта мають самостійно звернутися до ТЦК або через застосунок Резерв+, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію.

Як часто потрібно проходити ВЛК заброньованим працівникам та особам з відстрочкою

Незалежно від того, чи є бронювання чи відстрочка, вимога щорічного проходження ВЛК залишається актуальною для всіх.

Зокрема, для тих осіб, які були визнані обмежено придатними, вони мають пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року, навіть якщо вони мають відстрочку. Це підтверджується роз’ясненнями Міністерства оборони України:

Тож у 2025 всі військовозобов’язані, включаючи військових, заброньованих працівників та осіб з відстрочкою, зобов’язані пройти військово-лікарську комісію — раз на рік.

За невиконання цих вимог порушник може бути притягнений до адміністративної відповідальності.

Раніше ми розповідали, чи можна оскаржити рішення ВЛК та як це зробити, пояснив адвокат.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!